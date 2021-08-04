Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Medipol Başakşehir'den Junior Caiçara'ya 3 yıllık yeni sözleşme!
Giriş Tarihi: 4.8.2021 11:23

Medipol Başakşehir'den Junior Caiçara'ya 3 yıllık yeni sözleşme!

DHA
Medipol Başakşehir'den Junior Caiçara'ya 3 yıllık yeni sözleşme!

Medipol Başakşehir, 32 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara'nın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Junior Caiçara'nın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna uzatıldığını açıkladı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Junior Caiçara'nın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Brezilyalı futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı. Geldiği günden bu yana ailemizden biri olan, aidiyet duygusu ve sahadaki mücadelesiyle tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara'ya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Şehrazat’tan Farah Zeynep Abdullah’a tokat gibi ‘Help Turkey’ yanıtı!
Son dakika: Dünya devi 6 yıldızıyla yollarını ayırıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu o isim…
MasterChef ana kadroya kim girdi? Dün akşam MasterChef’te üçüncü önlüğü kim aldı? İşte övgülerin ve önlüğün sahibi
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı'ndan Ağustos sonu görüşü
Son dakika: Vitor Pereira biletlerini kesmişti! Fenerbahçe'de ayrılıkların gerçekleşmeme nedeni...
Son dakika: Filenin Sultanları gözyaşlarıyla veda etti! Tokyo 2020'de karar setinde yıkıldık...
SON DAKİKA || Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde flaş gelişme! Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, vahşi cinayeti anlattı
Son dakika haberleri... Türkiye Manavgat için tek yürek oldu! Bu not okuyanları ağlattı!
Zeynep Yılmaz'dan Şeyma Subaşı'ya salvolar! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz isyan etti
Son dakika haberleri | Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili flaş gelişme! 10 kişi tutuklandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Medipol Başakşehir'den Junior Caiçara'ya 3 yıllık yeni sözleşme!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA