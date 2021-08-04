Son dakika: Chelsea'den Romelu Lukaku'ya rekor teklif! Haaland ve Lewandowski derken...

Son dakika haberi... İtalya Serie A'da 11 yıllık aranın ardından şampiyon olan Inter, Belöikalı yıldız golcüsü Romelu Lukaku'yu elinden kaçırmak üzere. Chelsea, 28 yaşındaki eski yıldızı için resmen transfer girişimlerine başladı. Maviler, Romelu Lukaku için girişimini hızlandırmaya hazır ve Tammy Abraham bu transfere yer açmak için satılabilir.