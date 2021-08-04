Son dakika: Chelsea'den Romelu Lukaku'ya rekor teklif! Haaland ve Lewandowski derken...

Son dakika haberi... İtalya Serie A'da 11 yıllık aranın ardından şampiyon olan Inter, Belöikalı yıldız golcüsü Romelu Lukaku'yu elinden kaçırmak üzere. Chelsea, 28 yaşındaki eski yıldızı için resmen transfer girişimlerine başladı. Maviler, Romelu Lukaku için girişimini hızlandırmaya hazır ve Tammy Abraham bu transfere yer açmak için satılabilir.
Goal'ün haberine göre Lukaku, Thomas Tuchel'in Chelsea'deki hücum seçeneklerini güçlendirme isteği nedeniyle bu yaz Stamford Bridge'e geri dönebilir. Belçikalı yıldız eski takımına sıcak bakıyor.
HAALAND VE LEWANDOWSKI OLMADI!
Chelsea, daha önce Erling Haaland ve Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak istemişti ancak görüşmelerde ilerleyememişti.
Romelu Lukaku, geçen sezon Serie A'da şampiyonluk yaşadığı Inter'de 44 maçta 30 gol attı ve 10 asist kaydetti. Yıldız golcü, şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden biri oldu.
Maviler'in Belçikalı yıldız için daha önce Inter'e 100 milyon euro bonservis teklifinde bulunmuştu. Chelsea'nin Inter'in golcüsü Romelu Lukaku için 130 milyon euro'ya kadar yeni bir teklif hazırladığını öğrendi.
ABRAHAM ELDEN ÇIKARILACAK!
Finansal bir krizin eşiğinde olan Inter'in bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Chelsea, Lukaku transferi nedeniyle Tammy Abraham'ı elinden çıkarmak istiyor. Maviler, Abraham'ın satışından 40 milyon sterlin kazanmayı hedefliyor.
Lukaku'nun 2011 ve 2013 yılları arasında Chelsea'deki ilk dönemi istediği gibi gitmedi. Ancak Everton'da Premier Lig'in en iyi forvetlerinden biri oldu. Belçikalı yıldız, 2017'de Manchester United forması giydi ve 96 maçta 42 gol kaydetti.
Kırmızı Şeytanlar, 2019 yazında Lukaku'yu 74 milyon sterlin karşılığında Inter'e sattı. İtalya'da performansını zirvelere taşıyan Lukaku, 95 maçta 64 kaydetti ve Serie A şampiyonluğu yaşadı.
Chelsea, Inter'in yıldızı ile sözleşme imzalarsa 10 yıl öncekinden daha güçlü ve deneyimli bir Lukaku'ya sahip olacaklar. Thomas Tuchel'in 2021-22 sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu hedeflediği düşünülürse Lukaku, Maviler'e ilaç gibi gelecek.