Son dakika: Emre Belözoğlu transfer etmişti! Pereira Sinan Gümüş’ü kadro dışı bıraktı

Son dakika... Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasından sonra Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Vitor Pereira, flaş kararlara imza atmaya devam ediyor. Portekizli hoca 2 deneyimli futbolcuyu daha kadro dışı bıraktı. İşte detaylar...
Vitor Pereira daha önce; Oğuz Kaan Güçtekin, İsmail Yüksek, Mame Thiam, Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar'ı takımda düşünmediği için kadro dışı bırakmıştı.
Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir."
EMRE BELÖZOĞLU TRANSFER ETMİŞTİ...
Süper Lig'de ilk olarak Galatasaray forması giyen Sinan Gümüş, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımda düşünülmedi ve İtalya'nın yolunu tuttu.
İtalyan ekibi Genoa'ya imza atan deneyimli futbolcu, daha sonra Antalyaspor'a kiralandı. Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin dikkatini çekti.
Fenerbahçe'ye sportif direktör olan Emre Belözoğlu, Genoa'dan Sinan Gümüş'ü transfer etmişti. Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına geçen Belözoğlu, teknik direktörlük yaptığı dönemde ise Sinan Gümüş'e ilk 11'de şans vermişti.
Emre Belözoğlu'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine gelen Vitor Pereira, Sinan Gümüş'ün kamp performansını beğenmedi ve oyuncuyu kadro dışı bıraktı.