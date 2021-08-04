Son dakika: Emre Belözoğlu transfer etmişti! Pereira Sinan Gümüş’ü kadro dışı bıraktı

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir."