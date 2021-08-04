Son dakika: Galatasaray idmanında Fatih Terim’den bir ilk! Uyguladığı o yöntem dikkat çekti...

Son dakika… Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray, Avrupa maçları dolayısıyla sezonu en erken açan takım oldu. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında PSV ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibine diş geçirememişti.
PSV yenilgilerinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, İskoçya'nın St. Johnstone takımı ile eşleşti. İskoç ekibiyle ilk maçı 5 Ağustos Perşembe günü Fatih Terim Başakşehir Stadı'nda oynayacak olan sarı-kırmızılılar, son hazırlıklarını tamamladı.
İlk PSV maçında yeni transferlerin yetişmemesi nedeniyle oldukça zorluk çeken Galatasaray, 5-1'lik yenilginin ardından üst üste 3 transferi bitirmişti. İkinci maçtan sonra ise Berkan Kutlu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, yeni bir yapılanma ile St. Johnstone maçına çıkacak.
YENİ TRANSFERLER İLK KEZ SAHADA
Deneyimli teknik adamın İstanbul'da oynanacak maçta yeni transferlerine şans vermesi bekleniyordu. Fatih Terim, bugün düzenlediği basın toplantısında Berkan Kutlu'yu sahaya süreceğini açıkladı.
Patrick van Aanholt ve Sacha Boey'u da ilk 11'de başlatması beklenen Fatih Terim'in, uzun süreli sakatlığını atlatan Taylan Antalyalı'nın da ilk 11'de başlayacağını açıkladı.
TELEVİZYON EKRANI GETİRTTİ
Bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen basın toplantısının ardından zorlu maçın son idmanını gerçekleştiren Galatasaray'da, Fatih Terim'in ilk kez görünen yöntemi dikkat çekti.
Tecrübeli teknik adam, yardımcılarından antrenman sahasının kenarına bir televizyon kurulmasını istedi.
Fatih Terim'in antrenman sahasının kenarına kurdurttuğu televizyonun analiz için getirttiği anlaşıldı. Maça ilişkin son hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, yarın saat 21.00'da rakibini ağırlayacak.
Fatih Terim, yarın karşılaşacakları St. Johnstone maçı için şu açıklamaları yapmıştı:
"Bir maç oynadılar o da deplasmandaydı. Seyretmesi de çok zordu ama buna rağmen bir ana fikir çıkardık. Temaslı oyunu çok fazla oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Mücadelesi üst seviyede olan bir takım. Kolay bir maç olmayacağını da düşünüyorum. Arkadaşlarımıza verebileceğimiz tüm bilgileri verdik. Biz her rakibimize saygı duyuyoruz. İskoç ekipleri bu tarihlerde endişeli günler yaşatmıştır Türk ekiplerine. Açıkçası ona denk gelmek istemiyoruz"