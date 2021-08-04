Son dakika: Galatasaray idmanında Fatih Terim’den bir ilk! Uyguladığı o yöntem dikkat çekti...

Fatih Terim, yarın karşılaşacakları St. Johnstone maçı için şu açıklamaları yapmıştı:

"Bir maç oynadılar o da deplasmandaydı. Seyretmesi de çok zordu ama buna rağmen bir ana fikir çıkardık. Temaslı oyunu çok fazla oynayan bir takımdan bahsediyoruz. Mücadelesi üst seviyede olan bir takım. Kolay bir maç olmayacağını da düşünüyorum. Arkadaşlarımıza verebileceğimiz tüm bilgileri verdik. Biz her rakibimize saygı duyuyoruz. İskoç ekipleri bu tarihlerde endişeli günler yaşatmıştır Türk ekiplerine. Açıkçası ona denk gelmek istemiyoruz"