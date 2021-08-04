Son dakika... Galatasaray'dan TFF'ye Oğulcan Çağlayan cevabı! (CANLI)

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferi yüzünden yaşanan kriz devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini haksız yere feshettiği için çıkarmamıştı.
Hem sarı-kırmızılı kulüp, hem de Oğulcan Çağlayan TFF'nin bu kararını Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Tahkim ise Galatasaray'ı ve Oğulcan Çağlayan'ı haksız buldu ve bu itirazı reddetti. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Oğulcan Çağlayan kararı ve Tahkim Kurulu'nun yapısıyla ilgili Türk Telekom Stadyumu'nda açıklamalarda bulunuyor.
Rezan Epözdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Kulübümüz ve Oğulcan Çağlayan 6 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz etmişti. Ceza 3 maça indi ama tazminat kararı bozulmadı ve onandı. Sözleşmesel itilaftan kaynaklanan kararlar için yargı yolu açık. Bunun üzerine hem biz hem oyuncumuz başvuruda bulundu. Baktık ki transfer yasağı koyulmuş.
UEFA'ya da başvuru yaptık. Oyuncumuzla ilgili işlemleri yapmak istiyoruz. Bu, bir çekişmeli alacak. Hukuki süreç devam ediyor. UEFA da bu talepleri kabul etti ve 'Hukuki sorun yoktur.' dedi. TFF'ye başvurduk ve 'Hukuki süreç devam ediyor, oyuncunun çalışma özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Bunu yapamazsınız.' dedik.
Oğulcan Çağlayan kararının resmi sitede yayınlanan şeklinde 'oyçokluğu' yazıyor. Ancak akşam 22.30'da bize fakslanan kararda, 'oybirliği' ifadesi yer alıyor. Resmi sitede, oyçokluğu, bize gönderilen yazıda 'oybirliği' yazıyor. Hangi eller bu karara dokundu. Galatasaray'a kimler kumpas kuruyor. Üzerine basa basa söylüyorum bu bir hukuk garabetidir.
Oy çokluğu ile açıklanan kararın aynısı bize neden oy birliği olarak gönderildi. Hangi arada muhalif üyeler ikna edildi? Bu karar, Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecektir."
NE OLMUŞTU?
Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesindeki opsiyon hakkını tek taraflı kullanarak oyuncunun kontratını 1 yıl uzatmıştı. Ancak milli futbolcu, bu opsiyonun tek taraflı uzatılamacağını ifade ederek kontratını sonlandırıp Galatasaray'a serbest transfer olarak imza atmıştı. Çaykur Rizespor ise yaşanan bu gelişmelerin ardından dava açmıştı. TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ise haksız fesih gerekçesiyle Oğulcan Çağlayan'a ceza vermiş, sarı-kırmızılılar ise karşı dava açmıştı.
Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itiraz başvurusunda gerek Bölge Adliye Mahkemesi kararı gerekse de talimatın ilgili maddesi dikkate alınarak TFF Yönetim Kurulunun verdiği kararda usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı belirtilerek, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarının reddedildiği duyurulmuştu.
Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin euro para cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu, yapılan itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirmesine rağmen para cezasını onamıştı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamıştı. Galatasaray Kulübü ve Oğulcan, Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitmişti.
Federasyonun açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Tahkim Kurulu, kararında kulüp yönünden transfer yasağının kaldırılmasına ve kulübün yapacağı ödemelerin durdurulması noktasındaki talebinin ise reddine karar vermiştir. Bu sebeple Tahkim Kurulu kararı doğrultusunda alacak süreci devam etmektedir. Futbolcuyu transfer talep eden kulüp adına tescil ettirebilmesi için borçsuzluk belgesi veya muvafakat belgesi sunması gerektiği belirtilmektedir."