Son dakika... Galatasaray'dan TFF'ye Oğulcan Çağlayan cevabı! (CANLI)

Hem sarı-kırmızılı kulüp, hem de Oğulcan Çağlayan TFF'nin bu kararını Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Tahkim ise Galatasaray'ı ve Oğulcan Çağlayan'ı haksız buldu ve bu itirazı reddetti. Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Oğulcan Çağlayan kararı ve Tahkim Kurulu'nun yapısıyla ilgili Türk Telekom Stadyumu'nda açıklamalarda bulunuyor.

Rezan Epözdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Kulübümüz ve Oğulcan Çağlayan 6 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz etmişti. Ceza 3 maça indi ama tazminat kararı bozulmadı ve onandı. Sözleşmesel itilaftan kaynaklanan kararlar için yargı yolu açık. Bunun üzerine hem biz hem oyuncumuz başvuruda bulundu. Baktık ki transfer yasağı koyulmuş.

UEFA'ya da başvuru yaptık. Oyuncumuzla ilgili işlemleri yapmak istiyoruz. Bu, bir çekişmeli alacak. Hukuki süreç devam ediyor. UEFA da bu talepleri kabul etti ve 'Hukuki sorun yoktur.' dedi. TFF'ye başvurduk ve 'Hukuki süreç devam ediyor, oyuncunun çalışma özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Bunu yapamazsınız.' dedik.

Oğulcan Çağlayan kararının resmi sitede yayınlanan şeklinde 'oyçokluğu' yazıyor. Ancak akşam 22.30'da bize fakslanan kararda, 'oybirliği' ifadesi yer alıyor. Resmi sitede, oyçokluğu, bize gönderilen yazıda 'oybirliği' yazıyor. Hangi eller bu karara dokundu. Galatasaray'a kimler kumpas kuruyor. Üzerine basa basa söylüyorum bu bir hukuk garabetidir.

Oy çokluğu ile açıklanan kararın aynısı bize neden oy birliği olarak gönderildi. Hangi arada muhalif üyeler ikna edildi? Bu karar, Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecektir."