Son dakika: Galatasaray’ın hedefindeki Tanganga’ya Tottenham taraftarından sert yorumlar! “Seviyesi çok uzak…”

Son dakika… Süper Lig'de yeni sezon şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, bir yandan da Avrupa kupalarında yoluna devam etmek istiyor. PSV karşısında alınan ağır yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne gerilen sarı-kırmızılılar, St. Johnstone ile eşleşmişti.
Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu ilk maçında bu akşam saat 21.00'de İskoç ekibiyle karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar sona erdi.
Diğer yandan transfer çalışmalarına da hız veren Galatasaray yönetimi, teknik heyetin raporu doğrultusunda birden fazla oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.
Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın deneyimli stoperi Luyindama'nın performansını yetersiz görüyor. Geçirdiği ağır sakatlık sonrası düşüş yaşayan Luyindama, eski formunu yakalayamadı.
Bunun üzerine ilk olarak yerli bir stoper takviyesi yapmayı amaçlayan Galatasaray, Kaan Ayhan ve takımıyla ciddi görüşmeler sağlamıştı.
Ancak oyuncu için istenen yüksek bonservis bedelini vermek istemeyen yönetim, gözünü farklı alternatiflere çevirdi. İlk olarak İngiliz basınında yazılan Tottenham'ın genç savunmacısı Japhet Tanganga için girişimler başladı.
Fatih Terim'in özellikle istediği belirtilen genç oyuncu için İngiliz ekibine kiralama + satın alma opsiyonlu bir teklif ileten Galatasaray yönetimi, Tottenham'dan yanıt bekliyor.
İngiliz devinin yeni hocası Nuno Espirito, 22 yaşındaki stoperi yeni sezon öncesinde yapılan tüm hazırlık maçlarında sahaya sürdü. Oyuncunun gelişimini gözetleyen Portekizli teknik adam, son kararını yakında verecek.
Son olarak Chelsea ile oynanan hazırlık maçına ilk 11 başlayan Japhet Tanganga, sosyal medyada Tottenham taraftarlarından sert eleştiriler aldı.
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Tanganga için oldukça tepki dolu yorumlarda bulunan İngiliz taraftarlar, oyuncunun kiralık olarak gönderilmesini savundu.
İşte Tottenham taraftarının Tanganga için yaptığı o yorumlar…
"Tanganga bugün berbattı."
"Bu sadece bir hazırlık maçı. Tanganga normal sezonda umut verici görünüyordu."
"Tanganga savunma yapmıyor."
"Tanganga'nın kiralık olarak gitmeye ihtiyacı var."
"Hazır değil, Tanganga'nın kiralanması gerekiyor."
"Tanganga'nın adım atmasını öğrenmesi lazım. Rakibe çok fazla alan veriyor."
"Tanganga, bir Premier Lig takımı için çok uzak seviyede."
Tanganga, Chelsea ve Tottenham arasında bugün oynanan hazırlık maçında 90 dakika boyunca görev aldı.