Son dakika: Galatasaray’ın hedefindeki Tanganga’ya Tottenham taraftarından sert yorumlar! “Seviyesi çok uzak…”

İşte Tottenham taraftarının Tanganga için yaptığı o yorumlar…

"Tanganga bugün berbattı."

"Bu sadece bir hazırlık maçı. Tanganga normal sezonda umut verici görünüyordu."

"Tanganga savunma yapmıyor."

"Tanganga'nın kiralık olarak gitmeye ihtiyacı var."

"Hazır değil, Tanganga'nın kiralanması gerekiyor."

"Tanganga'nın adım atmasını öğrenmesi lazım. Rakibe çok fazla alan veriyor."

"Tanganga, bir Premier Lig takımı için çok uzak seviyede."