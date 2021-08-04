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Giriş Tarihi: 4.8.2021 08:44

Son dakika: Sergen Yalçın transferde rotayı çizdi yönetim harekete geçti! De Jong...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Sergen Yalçın transferde rotayı çizdi yönetim harekete geçti! De Jong...

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın, yeni sezon için yönetime listesini vermişti. Forvet transferi için Diego Costa, Willian Jose gibi adaylar vardı. Sergen Hoca, yönetime De Jong ismini verdi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Luuk de Jong, Sergen Yalçın'ın bir numarası oldu! Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş yönetiminin sorusu üzerine Sergen Yalçın, De Jong'un adını verdi.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Luuk de Jong'da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Santrfor bölgesi için Alaves'ten Joselu ile anlaşma sağlayan Sevilla, Hollandalı yıldızı gözden çıkardı.

Bunun üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'a Luuk de Jong ile Diego Costa isimleri arasında tercih yapmasını istedi. 48 yaşındaki çalıştırıcı da De Jong'u öne çıkararak birinci sıraya adını yazdı.

2.5 MİLYON EURO'LUK MAAŞI KARŞILANACAK

Oyuncunun yaklaşık 2.5 milyon Euro olan maaşının tamamını karşılamayı taahhüt ederek Sevilla'dan transfer onayını alan Kara Kartal, 30 yaşındaki golcü ile pazarlıklara başladı.

Menajerinin Sevilla'daki sözleşmesinin dışında farklı istekleri bulunduğu için sürecin uzamasına kesin gözüyle bakılırken, siyah-beyazlılar istekli bir şekilde oyuncuyla temaslarına devam ediyor.

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Son dakika: Sergen Yalçın transferde rotayı çizdi yönetim harekete geçti! De Jong...
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