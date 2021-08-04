Son dakika: Sergen Yalçın transferde rotayı çizdi yönetim harekete geçti! De Jong...

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Luuk de Jong'da olumlu gelişmeler yaşanıyor. Santrfor bölgesi için Alaves'ten Joselu ile anlaşma sağlayan Sevilla, Hollandalı yıldızı gözden çıkardı.
Bunun üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'a Luuk de Jong ile Diego Costa isimleri arasında tercih yapmasını istedi. 48 yaşındaki çalıştırıcı da De Jong'u öne çıkararak birinci sıraya adını yazdı.
2.5 MİLYON EURO'LUK MAAŞI KARŞILANACAK
Oyuncunun yaklaşık 2.5 milyon Euro olan maaşının tamamını karşılamayı taahhüt ederek Sevilla'dan transfer onayını alan Kara Kartal, 30 yaşındaki golcü ile pazarlıklara başladı.
Menajerinin Sevilla'daki sözleşmesinin dışında farklı istekleri bulunduğu için sürecin uzamasına kesin gözüyle bakılırken, siyah-beyazlılar istekli bir şekilde oyuncuyla temaslarına devam ediyor.