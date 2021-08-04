Sydney Mclaughlin dünya rekoruyla altın kazandı!

Kişisel en iyi derecesini yapan ABD'li Dalilah Muhammad, 51.58 koşarak bir önceki dünya rekoru derecesini geçmesine rağmen gümüş madalyada kaldı. 52.03'lük derecesiyle üçüncü olan Hollanda'dan Femke Bol ise bronz madalya elde etti.