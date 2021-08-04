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Giriş Tarihi: 4.8.2021 09:53 Son Güncelleme: 4.8.2021 09:53

Transfer yasağı kalktı ilk imza geldi! Luka Capan Bursaspor'da

Transfer yasağı kalktı ilk imza geldi! Luka Capan Bursaspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un transfer yasağı kalktı. Yeşil-beyazlı ekip, yasağın kalkmasının ardından ise ilk transferini gerçekleştirdi. Bursaspor'dan yapılan açıklamaya göre, Hırvat defans oyuncusu Luka Capan ile her konuda anlaşma sağlandı. Capan, Bursa'ya geldi ve resmi imzayı attı.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Bursaspor, uzun süredir ekonomik olarak zor günler yaşıyor. Yaşanan sıkıntılar nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Bursaspor, transfer tahtasını açtırdı ve ilk imzayı attırdı.

Yeşil-beyazlılar, Hırvat savunma oyuncusu Luka Capan'ı kadrosuna kattığı açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hırvat defans oyuncusu Luka Capan'ın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Luka Capan'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz."

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Transfer yasağı kalktı ilk imza geldi! Luka Capan Bursaspor'da
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