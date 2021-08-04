Transfer yasağı kalktı ilk imza geldi! Luka Capan Bursaspor'da

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Bursaspor, uzun süredir ekonomik olarak zor günler yaşıyor. Yaşanan sıkıntılar nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Bursaspor, transfer tahtasını açtırdı ve ilk imzayı attırdı.
Yeşil-beyazlılar, Hırvat savunma oyuncusu Luka Capan'ı kadrosuna kattığı açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Hırvat defans oyuncusu Luka Capan'ın transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Luka Capan'a kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz."