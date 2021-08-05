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Giriş Tarihi: 5.8.2021 12:43

Altınordu'nun kadrosu dağıldı

DHA
Altınordu’nun kadrosu dağıldı

TFF 1. Lig'de geçen sezon tarihinde ilk kez Play-Off'a kalıp finalde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, 2021-22 sezonu öncesi önemli oyuncularını bir bir kaybetti.

Kırmızı-Lacivertli takımda final maçına ilk 11'de çıkan 6 futbolcu ile birlikte toplam 10 oyuncu kulüple yollarını ayırdı. Dış transferde sadece İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere ile Fethiyespor'dan sol kanat Anıl Arıcıoğlu ile sözleşme imzalayan Altınordu, altyapıdan yetişen gençlerine sarıldı.

İzmir temsilcisi as oyuncularından son olarak olan kaleci Erhan'ı Bursaspor'a gönderirken, takımın bankolarından Sinan Ankaragücü, Kahraman Göztepe, Furkan Çil Ankaraspor, Oğulcan İttifak Holding Konyaspor, Metehan ise Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı. Fazla forma şansı bulamayan isimlerden Emre Nefiz ile Yiğithan Ümraniyespor'a gitti. Yiğit Emre Çeltik, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer oldu. Ufuk ise hünez bir kulüple anlaşmadı.

İKİ GENÇ PROFESYONEL OLDU
Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) eğitimlerine devam eden genç futbolculardan 2 isimle daha yeni sezona başlarken profesyonel sözleşme imzalandı. Geçen sezon U17 Takımı'nın kalesini koruyan Arif Şimşir ve Mert Furkan Bayram, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreniyle kariyerlerinin ilk profesyonel sözleşmesini imzaladılar.

ALFA İdari Direktör Hande Özel ve ALFA İdari İşler Şefi Ahmet Furkan Can da imza töreninde oyuncuların sevinçlerine ortak oldu.

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Altınordu'nun kadrosu dağıldı
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