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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Avrupa ateşi!

Avrupa ateşi!
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün İskoçya ekibi St. Johnstone'u ağırlıyor
G.SARAY, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün İskoç ekibi St. Johnstone'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maç, 21.00'de başlayacak. G.Saray, turu geçerse playoff'ta Randers ile karşılaşacak. Elenirse Konferans Ligi playoff'unda Vojvodina- LASK eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Norveç'in Molde takımını konuk edecek olan Trabzonspor, ülke puanı için de çok önemli bir sınav verecek
TRABZONSPOR, Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Norveç'in Molde takımıyla karşı karşıya geliyor. Ülke puanı sıralamasında büyük önem taşıyan maçta (Norveç, 0.475 puanla iki basamak gerimizde) avantajlı bir skor almayı hedefleyen bordo-mavili ekipte sakatlıkları olan Koita ve Abdülkadir Ömür forma giyemeyecek.

Kadrosunda çok sayıda eksiği olan Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan'da Dinamo Batumi karşısına çıkıyor
UEFA'NIN bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Demir Grup Sivasspor, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'ye konuk olacak. Kırmızıbeyazlılarda, sakatlıkları devam eden Appindangoye, Camara, Erdoğan, Ahmet Oğuz, Cofie ve izinli olan Furkan, Henrique ile Gradel kadroya dahil edilmedi.

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