Galatasaray St. Johnstone maçı canlı izle! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray - St. Johnstone maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig 2021 – 2022 sezonu için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u İstanbul'da konuk ediyor. Keyifli geçmesi beklenen mücadeleyi izlemek isteyen spor severler Galatasaray - St. Johnstone maçı canlı yayın kanalı bilgilerini öğrenmek isteyerek "Galatasaray St. Johnstone maçı canlı izle" şeklinde araştırmalar yaparak bilgi edinmeye çalışıyor.

GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray – St. Johnstone mücadelesi canlı yayın kanalı bilgileri ve maçın ilk 11 detayları şöyle;



Galatasaray - St. Johnstone maçında ilk düdük 5 Ağustos (bugün) 21:00'da çalacak. Mücadele Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-St. Johnstone ilk 11'ler:

GALATASARAY XI: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Babel, Kerem, Mohamed

St. Johnstone: Clark, Gordon, Kerr, McCart, Devine, Rooney, Wotherspoon, McCann, Davidson, O'Halloran, Kane

GALATASARAY-ST. JOHNSTONE MAÇINA DOĞRU

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Galatasaray'a konuk olacak İskoçya temsilcisi St. Johnstone'un teknik direktörü Callum Davidson, sarı-kırmızılı ekibe karşı oynayacakları için heyecanlı olduklarını söyledi.

Davidson, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'ye gelip maç oynamak bizim için önemli bir konu. Galatasaray, çok prestijli ve güçlü bir takım. Çok iyi taraftarları var, çok tutkulular. Biz elimizden geleni yapacağız ve burada Galatasaray'a karşı oynayacağımız için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Yarın sahada uygulayacakları taktiği açıklamayacağını belirten İskoç teknik adam, "Galatasaray PSV'ye karşı hayal kırıklığı yaşadı. Yarın tüm gücünü bu maça verecek. O yüzden iyi savaşmalıyız, elimizden geleni yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferlerinin yarın sahada yer alacağının hatırlatılması üzerine Davidson, "İzleyemediğimiz oyuncuların oynayacak olması bizim için dezavantaj olacak. Biz de birkaç transfer yapmak istedik fakat zaman el vermedi." şeklinde konuştu.

İskoç ekibinin kaptanı Jason Kerr ise Galatasaray'a karşı oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Galatasaray'ın Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu aktaran Kerr, "Bizim için çok zor bir maç olacak. Rakibin çok iyi bir kadrosu var fakat bizim de kadromuz kötü değil. Galatasaray, çok büyük bir kulüp." ifadelerini kullandı.