Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta?





İskoç ekibinin kaptanı Jason Kerr ise Galatasaray'a karşı oynayacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Galatasaray'ın Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu aktaran Kerr, "Bizim için çok zor bir maç olacak. Rakibin çok iyi bir kadrosu var fakat bizim de kadromuz kötü değil. Galatasaray, çok büyük bir kulüp." ifadelerini kullandı.