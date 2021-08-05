Haber hattı

Ali Akman, Nijmegen'e kiralandı
HOLLANDA 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi NEC Nijmegen, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından milli futbolcumuz Ali Akman'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcununbir yıllığına kiralandığı belirtildi. Altyapısında yetiştiği Bursaspor'dan geçen sezon ayrılan genç forvet, mart ayında Eintracht Frankfurt ile 2025'e kadar sözleşme imzalamıştı. Ali Akman, 2020-21 sezonunda Bursaspor'la 20 maça çıkarken, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Göztepe'den Mame Thiam atağı
İZMIR ekibi, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a teklif götürdü. Birçok Süper Lig kulübünün transfer listesinde olan Senegalli forvetten olumlu dönüş alan Göztepe'nin, sarı-lacivertlilerle pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadroda yer vermediği 28 yaşındaki futbolcununda Türkiye'de devam etmek istediği belirtildi. Fenerbahçe'de 30 lig, 4 de kupa müsabakasına çıkan Thiam, 8 gol attı.
Merih'in yeni durağı Atalanta
JUVENTUS Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin kadro yapılanmasında bulamayan milli stoper Merih Demiral, Serie A ekibi Atalanta'ya satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiralandı. Sürekli oynamak için Bergamo ekibine transfer olan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, bugün sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak. Atalanta, Merih için3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. İtalyan ekibi sezon sonunda milli futbolcunun performansından memnun kalırsa 28 milyonEuro ödeyip transfer edebilecek.
Jack Grealish'ten tarihi transfer!
MANCHESTER City, Jack Grealish'in transferi konusunda Aston Villa ile anlaşma sağladı. The Telegraph'ta yer alan habere göre; City, Grealish için 100 milyon Pound(117.7 milyon Euro) bonservis bedeliödeyecek. Bu rakam bir Britanyalı oyuncuya ödenen en yüksek rakam olarak tarihe geçecek. Bundan önceki rekor, Real Madrid'in bonservisine 85 milyon Euro ödediği Gareth Bale'e aitti. Bu arada Manchester City, Grealish ile kulüp tarihinin ve İngiliz futbolununun en pahalı transferini gerçekleştirecek.