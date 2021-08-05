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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Her saniye bir şey bekleyin

MEHMET ÖZCAN
Her saniye bir şey bekleyin

“Transfer sezonunun bitimine kadar kadroya yeni oyuncular katmayı planlıyoruz. Her saniye, her dakika Galatasaray’dan bir şey bekleyin.”

Galatasaray Teknik Fatih Terim, St. Johnstone maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında birçok konuya değindi ve şunları söyledi:
St. Johnstone maçının kolay olmayacağını düşünüyorum. Oyuncularımıza verebileceğimiz tüm bilgileri verdik. Her rakibimize saygı duyuyoruz. İskoç ekipleri, Türk takımlarına endişeli günler yaşatmıştır. Açıkçası ona denk gelmek istemiyoruz.
UEFA lisans veriyor, TFF bu lisansı onaylamıyor ve Oğulcan, Avrupa kupasında oynayamıyor. Düşünülmesi gereken bir konu mu desem, komik mi desem... Bu konuyu zaten biz Tahir Kıran başkanla çözeriz. Oradan bir sıkıntımız yok da mantığa uymuyor.

FALCAO VE FEGHOULİ...

Transfer sezonunun bitimine kadar kadroya yeni oyuncular katmayı planlıyoruz. Her saniye, her dakika, her gün G.Saray'dan bir şey bekleyebilirsiniz. Buna kararlıyız.
Hem Falcao hem de Feghouli kulübe hizmet etmiş, değerli oyuncularımız. Ayrılıkları da bir araya gelmeleri de doğal kabul etmeliyiz. Umarım en kısa zamanda yakışan bir çözüm bulunur.
Morutan daha çok genç, kendini geliştirecektir. Ancak işin ekonomik boyutu farklı. O parayı veremeyiz. Bazı mevkilerin daha aciliyeti var. Formayı kapanın bırakmadığı, bırakanın da formayı zor aldığı bir takım olacağız

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