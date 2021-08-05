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Giriş Tarihi: 5.8.2021

Kanarya yine yıkılmadı

Kanarya yine yıkılmadı

F.Bahçe konuk ettiği Dinamo Kiev ile 1-1 berabere kaldı. Lednev’in golüne Mesut Özil’in muhteşem asistiyle Pelkas’ın ayağından cevap veren sarı-lacivertliler, 6’ncı karşılaşmasında da yenilgi yüzü görmedi

Fenerbahçe, son hazırlık maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Dinamo Kiev ile karşılıklı goller sonunda sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Ukrayna ekibi, 28'de Lednev'le öne geçti. İkinci yarıda daha hareketli olan sarı-lacivertlilerde, 63'te Mesut Özil'in harika asistinde sağ direk dibinde Pelkas golü attı. Kanarya'nın önceki maçlara oranla ön alanda baskı konusunda çok daha başarılı olduğu gözlendi. Fenerbahçe bundan önceki hazırlık maçlarında Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni 4-0, G.Fürth'ü 3-2 yenmiş, Zwolle ile 2-2 berabere kalmıştı

İŞTE DİKKAT ÇEKENLER
MESUT: Yaptığı asist harikaydı. İki maç üst üste gol pası vererek öz güven kazandı. Fiziksel olarak yaşadığı rahatsızlığın ardından toparlanmış göründü.
PELKAS: Takımın en efektif oyuncularından biri... Attığı golde bitiriciliğini gösterdi. Pereira'nın vazgeçilmezlerinden olacak.
ZAJC: Kaptığı formayı vermeye pek niyetli değil. Gustavo ile uyumu her geçen gün artıyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi!
SZALAİ: 23 yaşında değil de 35 yaşında bir oyuncu gibi sakin ve tecrübeli

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Kanarya yine yıkılmadı
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