Oğulcan krizi çözüldü

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan krizi sonunda çözüme kavuştu… Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini 2019-20 sezonu bitimine 6 hafta kala feshederek sarı-kırmızılı kulübe transfer olan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, TFF nezdinde haksız bulunarak 3 maç men cezasının yanında 1.2 milyon Euro tazminata çarptırıldı ve yeni sezon için de lisansı çıkartılmadı. Tahkim'in de bu kararı onaylamasının ardından G.Saray yönetimi, hukuksal sürecin uzun zaman alacağını hesaplayarak Rizespor ile aradaki problemi çözmek için hamle yaptı. Karadeniz ekibiyle Emre Taşdemirve 2 genç oyuncunun borservisinin verilmesiüzerine anlaşma sağlandı. Bu transferlerin gerçekleşmesi sonrası Oğulcan'ın lisansının önündeki engel kalkacak.
Epözdemir: Derhal istifa etsinler
G.SARAYBaşkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan kararı hakkında konuştu. Oyuncunun lisans başvurusuna ret yanıtı verilmesine tepki gösteren Epözdemir, "Resmi sitede karar oy birliğiyle açıklandı, bize gönderilen belgede oyçokluğu yazıyor. Galatasaray'a karşı bu kumpası kim kurdu? Kimse oyuncumuzun hakkını yiyemez! Galatasaray Kulübü olarak, Tahkim kurulu başkan ve üyelerinin derhal istifa etmesini talep ediyoruz" dedi.