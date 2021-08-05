Trabzonspor Molde maçı canlı izle! UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Molde maçı canlı yayın kanalı izle





Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile kaptan Uğurcan Çakır'ın düzenledikleri basın toplantısında, Molde'nin oynadığı maç sayısının fazla olmasından dolayı avantajlı olduğu söylemleriyle ilgili Erling Moe, "Trabzonspor tarafının fazla maç oynadığımızın farkında olması bizim için güzel bir durum ama ilk maçta ev sahibi takım favori gözüküyor. Rakamlara baktığımız zaman Trabzonspor'un büyük takım olduğunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftarın izleyeceğini aktaran Norveçli teknik adam, "Taraftarın önünde oynamak bizim için çok daha heyecan verici. Statlara daha fazla seyircinin alınmasını istiyoruz. Daha fazla seyircinin olduğu statlarda oynamak bize mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.