Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Molde maçı canlı izle! UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Molde maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 5.8.2021 19:35 Son Güncelleme: 5.8.2021 19:35

Trabzonspor Molde maçı canlı izle! UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Molde maçı canlı yayın kanalı izle

Trabzonspor Molde maçı canlı izle! UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Molde maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde Norveçli rakibi Molde ile kozlarını paylaşıyor. Molde karşısında galip gelmek ve puan avantajı kazanmak isteyen bordo-mavili temsilcimizin mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler “Trabzonspor Molde maçı canlı izle” şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Trabzonspor Molde maçı canlı yayın kanalı izleme linki ve maça ilişkin tüm detaylar.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön elem turu mücadelesinde Molde ile yeşil sahada bir araya geliyor. Bordo mavili temsilcimizin 3 puan için mücadele vereceği karşılaşmayı canlı izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen futbolseverler "Trabzonspor Molde maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

TRABZONSPOR MOLDE MAÇI CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi Trabzonspor - Molde maçı canlı yayın kanalı izleme linki ve maça ilişkin detaylar şöyle



Trabzonspor - Molde maçında ilk düdük 5 Ağustos (bugün) 20:30'da çalacak. Medical Park Stadyumu - Trabzon'da oynanacak olan mücadele A SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı maç saatinden itibaren aşağıda yer alan A Spor canlı yayın oynatıcısına tıklayarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN



TRABZONSPOR-MOLDE MAÇINA DOĞRU

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Norveç ekibi Molde'nin teknik direktörü Erling Moe, bordo-mavili takımın favori olduğunu ancak rövanş öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi.

Moe, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçına hazır olduklarını belirtti.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile kaptan Uğurcan Çakır'ın düzenledikleri basın toplantısında, Molde'nin oynadığı maç sayısının fazla olmasından dolayı avantajlı olduğu söylemleriyle ilgili Erling Moe, "Trabzonspor tarafının fazla maç oynadığımızın farkında olması bizim için güzel bir durum ama ilk maçta ev sahibi takım favori gözüküyor. Rakamlara baktığımız zaman Trabzonspor'un büyük takım olduğunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftarın izleyeceğini aktaran Norveçli teknik adam, "Taraftarın önünde oynamak bizim için çok daha heyecan verici. Statlara daha fazla seyircinin alınmasını istiyoruz. Daha fazla seyircinin olduğu statlarda oynamak bize mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.



Her maça kazanmak için çıktıklarını kaydeden Moe, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evimizdeki maça en iyi skorla gitmek bizim için en iyi olandır. Kağıt üzerine baktığımız zaman Trabzonspor'un daha büyük bir takım olduğunu görüyoruz. Onlar bu maç için daha favori. Biz de daha önce daha büyük takımlara karşı nasıl oynadığımızı gösterdik. Bunu yarın sahada göstermek için çalışacağız."

Öte yandan Molde, Medical Park Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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Trabzonspor Molde maçı canlı izle! UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Molde maçı canlı yayın kanalı izle
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