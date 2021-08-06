Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut’tan transfer açıklaması

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ BAZI FUTBOLCULAR VAR"

Lig başlamadan transfer çalışmasını bitirmek istediklerini belirten Bulut, "Yaptığımız transferler oldu. Forvet hattında Borven aramıza katıldı. Gol yollarını inşallah onunla yakaladığımız pozisyonları değerlendireceğiz. Aramıza birkaç futbolcu arkadaşımız daha katılacak. Görüştüğümüz bazı futbolcular var. Lig başlamadan bitirebilirsek daha iyi olacak. Yeterince futbolcu izledik ve teklifleri götürdük. Onlardan geri dönüş bekliyoruz.'' diye konuştu.

Forvet hattına yapılacak takviyelerin yabancı sorunu ve yüksek maliyetler nedeniyle kolay olmadığına işaret eden Bulut, kulübün geleceği ve teknik başarı için en doğru kararları almaya özen gösterdiklerini vurguladı.