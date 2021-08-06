Kırıkkalespor’dan transfer listesi

Kırıkkalespor Sportif Direktörü Tolga Özkan, Liglerin tamamlanmasıyla birlikte Teknik Heyeti ve Yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucu geleceğin Kırıkkalespor'unda oynayacak futbolcularımızı kadromuza dahil ederek sağlam temeller atmayı hedeflediklerini söyledi. Özkan Çalışmalarımıza her zaman destek veren ve yanımızda olan başta Başkanımız Veli Uça ve Yönetim kurulu arkadaşlarına da sonsuz teşekkür ettiğinin altını çizdi.

GENÇ YETENEKLERİ KADROMUZ DAHİL ETTİK

Kırıkkalespor kadrosuna dahil edilen genç yeteneklerin umut vaat ettiğini söyleyen Kırıkkalespor Sportif Direktörü Tolga Özkan, "Genç yetenekler ile 2-3 yıllık anlaşmalar yapıldı. Uzun süreli anlaşma yapmamızın nedeni ise her yıl yeniden takım yapmak istemiyoruz. Birbirleri ile oynama alışkanlığı olan temeli olan bir takım olmak istiyoruz" dedi. Profesyonel liglerde kalıcı olmak istediklerini vurgulayan Özkan, "kalıcı olmanın yanında üst liglere sağlam adımlarla ilerlemek için çok çaba sarf ederek çok çalışacağız" dedi.

"ALT YAPIMIZA DA ÖNEM VERİYORUZ"

Alt yapımıza önem veriyoruz. Kırıkkaleli geçlerimize Kırıkkalespor'un kutsal formamızı en iyi şekilde temsil etmesi için gerekli yatırımları yapmak için planlar yaptıklarını işaret eden Sportif Direktör Tolga Özkan, "Alt yapımıza da önem veriyoruz. Şehrimizin geçlerini en iyi şekilde yetiştirmek için var gücümüz ile çalışıyoruz" dedi.

Sportif Direktör Tolga Özkan, yeni sezonda Kırıkkalepor'da forma giyecek futbolcuları şu şekilde açıkladı;

İç transferde;

Kaleci İlker Günay ile 1 yıllık,

Stoper Doğukan Subaşı ile 1 yıllık,

Stoper Mehmet Albayrak ile 1 yıllık,

Orta saha oyuncusu Buğra Şahiner ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Sözleşmeleri devam eden;

Sağ bek İbrahim Turan,

Sol bek Fatih Uludağ,

Orta saha oyuncusu Reşit Akbulut

Dış transferde

Trabzon Hekimoğluspor'dan Kaleci Yunus Emre Kar ile 3 yıllık,

Antalyaspor'dan Kaleci Gökdeniz Yılmaz ile 3 yıllık,

Altyapımızdan yetişen Kaleci Barbaros Şimşek ile 3 yıllık,

Arnavutköy ve Kemerspor dam Sağ bek Seyit Mehmet söğüt ile 2 yıllık,

Artvin Hopa ve Yozgatspor'dan Yunus Emre Çabuker ile 1 yıllık,

Nazilli Belediye Spordan Orta saha Serkan Güler ile 2 yıllık,

Bayburt İ. Ö. Spordan Orta Saha Onur Çakmakçı ile 1 yıllık,

Mardinspor'dan Emrah Sürücü ile 1 yıllık

İçel İdman Yurdu spordan orta saha oyuncusu Uğur Ayhan ile 1 yıllık,

Elazığ Karakoçan Spordan Kırıkkale'li Stoper Berkay Sarısu ile 3 yıllık,

Bursa Spordan orta saha oyuncusu Yiğit Alp Sevinç ile 3 yıllık,

Samsun Spordan Stoper oyuncusu Batuhan Kazancı ile 3 yıllık,

Çengelköy Spordan Forvet Ali Özgür Basa ile 1 yıllık,

Mardin Spordan kanat oyuncusu Ali Kemal Özkan ile 1 yıllık,

Arhavi spordan kanat oyuncusu Eyüpcan Temiz ile 3 yıllık,

Mardinspor'dan kanat oyuncusu Yasin Reis ile 1 yıllık,

Gençlerbirliği'nden kanat oyuncusu Emirkan Demir ile 1 yıllık,

Antalya spordan Bahadır Yıldırım ile 1 yıllık,

Kasımpaşa A. Ş den forvet oyuncusu Furkan Külekçi ile 1 yıllık

Anlaşmalar yapılmıştır.