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Giriş Tarihi: 6.8.2021 11:18

Olivier Kemen, Kayserispor’da

İHA
Olivier Kemen, Kayserispor’da

Yukatel Kayserispor, Kamerun asıllı Fransız orta saha Olivier Kemen’i kadrosuna kattı. Geçen sezonu Fransa’d Niort takımında geçiren Kemen, 37 maça çıkarken 5 gol, 3 asist yaptı. Olivier Kemen, Yukatel Kayserispor’da yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer ettiği isimleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Fransa 2. Lig takımlarından Niort'ta forma giyen Olivier Kemen'i transfer etti. Geçen sezonu Fransa'd Niort takımında geçiren Kemen, 37 maça çıkarken 5 gol, 3 asist yaptı. Olivier Kemen, Yukatel Kayserispor'da yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek.

Kayserispor gibi büyük bir camiaya katıldığı için mutlu olduğunu belirten Olivier Kemen, "Kayserispor ailesine katılmaktan çok gurur duyuyorum. Şimdiden başlamayı dört gözle bekliyorum" dedi.

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Olivier Kemen, Kayserispor’da
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