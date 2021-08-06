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Giriş Tarihi: 6.8.2021 10:22 Son Güncelleme: 6.8.2021 10:38

Sivasspor'un yüzü Avrupa'da güldü

AA
Sivasspor’un yüzü Avrupa’da güldü

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor'da yüzler gülüyor.

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, 2. ön eleme turundaki ilk maçında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Moldova temsilcisi Petrocub'u, Sivas'ta oynanan rövanş maçında da aynı skorla geçerek bir üst tura yükselmişti. Dün oynanan 3. eleme turu ilk maçında, Gürcistan ekibi Dinamo Batum'u da deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Sivas temsilcisi, 12 Ağustos Perşembe günü Sivas'ta oynanacak rövanş maçı için büyük avantaj sağladı.

Bugüne kadar Avrupa kupalarında 17 maça çıkan Sivasspor, bu maçlardan 7'sini kazandı, 9'unu kaybetti, 1 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar Avrupa arenasında rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 30 gol gördü. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Dinamo Batum galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından, "Bu zor günlerde sizleri biraz mutlu edebildiysek ne mutlu bize, ülkemize armağan olsun." paylaşımında bulundu.

KULÜPLERDEN SİVASSPOR'A TEBRİK
Bazı Süper Lig ekipleri de Sivasspor'un Avrupa arenasındaki başarısını kutladı.

Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, "UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan ekibi Dinamo Batum'u mağlup eden Demir Grup Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Ayrıca verdiğimiz söz gereği Sivasspor'un attığı 2 gole karşılık bin fidan bağış ediyoruz." ifadelerini kullandı. Giresunspor ve Malayaspor da galibiyetinden dolayı kırmızı-beyazlı ekibi kutladı.

Öte yandan, Dinamo Batum galibiyeti sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolculara 1 gün izin verdi.

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Sivasspor'un yüzü Avrupa'da güldü
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