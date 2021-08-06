Son dakika: Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’ndan Davidson-Fenerbahçe açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın sezona yeni bir sistemle gireceğini söyledi. Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın sistem üzerinde çalıştığını anlatan Çavuşoğlu, "Bu sene hocamız yeni bir oyun sistemiyle başladı. Onun üzerinde çalışıyoruz. Hazırlık maçlarında da oynattığı futbol öyleydi" dedi.

Yeni sisteme futbolcuların da alışacağını belirten Çavuşoğlu, "Atan ile yeni sistem hakkında konuşma yapmadık. Neticede futbol takımını teknik direktörler çalıştırır. Sahaya da futbolcuları onlar sürer" diye konuştu.