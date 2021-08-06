Son dakika: Dünyanın konuştuğu ayrılıkla ilgili flaş gelişme! Joan Laporta, Messi’nin ayrılık nedenini açıkladı

Barcelona'dan resmi olarak ayrıldığı açıklanan Lionel Messi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Barcelona'dan gelen resmi açıklamada Messi ile yolların ayrıldığı açıklandı. Yapılan açıklama sonrası bu ayrılık dünya gündemine oturdu.
MESSİ İÇİN İLK GİRİŞİMLERİ YAPAN TAKIM PSG OLDU
Yapılan açıkalamadan sonra Lionel Messi'nin nereye gideceği merak edilmeye başlandı. Arjantinli yıldız için ilk girişimleri PSG'nin yaptığı iddiaları da gündeme gelmeye başladı.
SON DAKİKA - JOAN LAPORTA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR: MESSİ KALMAK İSTEDİ AMA...
Messi'nin ayrılık haberinden sonra ilk kez açıklamalarda bulunan Barcelona başkanı Joan Laporta, Messi ile yaşadıkları süreci ve ayrılma nedenini açıkladı.İşte Laporta'nın çarpıcı açıklamaları...
MESSI'NIN AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLADI
Barcelona başkanı Joan Laporta: "Messi'nin ayrılmasıyla ilgili her şey La Liga'nın FFP kurallarıyla alakalı. Messi ile anlaşsak bile kontratını resmi hale getiremiyoruz."
"MESSI KALMAK İSTEDİ FAKAT..."
Joan Laporta: "Messi kalmak istedi, biz de kalmasını istedik. Bu önemliydi. Tüm görüşmelerden sonra rakamlara baktık ve 'yeter' dememiz gereken bir zaman geldi. La Liga'nın koyduğu kurallara uymamız gerekiyordu. 2 gün önce, kısıtlamalar nedeniyle Messi ile sözleşme uzatamayacağımızın farkına vardık. Dün, Messi ve babasıyla son görüşmemizi yaptık."
"MESSI'Yİ TAKIMDA TUTMAK ÇOK ZORDU..."
Joan Laporta: "Messi'yi takımda tutmak için Barcelona'nın işitsel ve görsel haklarını 50 yıl boyunca ipotek altına almam gerekirdi. Bunu kimse için yapmak istemem. Biz 122 yıllık bir kulübüz. Messi'ye sonsuza dek minnettar olacağız ama kulüp her şeyden ötedir."
"KORKUNÇ BİR MİRAS DEVRALDIK"
Barcelona Başkanı Laporta: "FFP nedeniyle Messi'nin üzerinde anlaşmaya varılan sözleşmesini yürürlüğe koyamıyoruz. Korkunç bir miras devraldık. Oyuncu maaşları, kulüp gelirlerinin %110'u durumunda."
"BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLA PARA HARCIYORUZ"
Joan Laporta: "Beklediğimizden çok daha fazla harcıyoruz. Büyük bir maaş bütçemiz var ve bize boşluk bırakmıyor."
"MESSİ 2 YILLIK MAAŞI 5 YILDA ALMAYI KABUL ETTİ"
Joan Laporta: "Messi yeni sözleşme için işimizi kolaylaştırmaya çalıştı. 2 yıllık maaşı 5 yılda almayı kabul etti. Bunun kurallara uyacağını düşündük fakat öyle değilmiş. Hepsi La Liga'dan gelen bir sürecin parçası."
"MESSI OLMASA DA..."
Joan Laporta: "Messi sonrası dönemde Barcelona'nın çok başarılı olmasını istiyoruz ve olacağına da inanıyoruz. Her zamankinden daha fazla motiveyiz. Barcelona, Messi olmasa da oynadığı futbolla insanlara zevk vermeye devam edecek.