Son dakika: Dünyanın konuştuğu ayrılıkla ilgili flaş gelişme! Joan Laporta, Messi’nin ayrılık nedenini açıkladı

"BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLA PARA HARCIYORUZ"

Joan Laporta: "Beklediğimizden çok daha fazla harcıyoruz. Büyük bir maaş bütçemiz var ve bize boşluk bırakmıyor."

"MESSİ 2 YILLIK MAAŞI 5 YILDA ALMAYI KABUL ETTİ"

Joan Laporta: "Messi yeni sözleşme için işimizi kolaylaştırmaya çalıştı. 2 yıllık maaşı 5 yılda almayı kabul etti. Bunun kurallara uyacağını düşündük fakat öyle değilmiş. Hepsi La Liga'dan gelen bir sürecin parçası."

"MESSI OLMASA DA..."

Joan Laporta: "Messi sonrası dönemde Barcelona'nın çok başarılı olmasını istiyoruz ve olacağına da inanıyoruz. Her zamankinden daha fazla motiveyiz. Barcelona, Messi olmasa da oynadığı futbolla insanlara zevk vermeye devam edecek.