SON DAKİKA: Fenerbahçe’de o görüntü olay olmuştu! ’İrfan Can, Mert Hakan, Sosa ve Ozan Tufan krizi...’

Avrupa maçında lisans verilse bu kez 1 milyon 250 bin Euro alması gereken Rizespor mağdur olacaktı. Aslında Oğulcan'ın son maçlara çıkmadan, Galatasaray ile anlaşma yapması sırasında, iki kulüp masada buluşup daha uygun şartlarda da anlaşabilirlerdi. Tahir Kıran, Rizespor'un başına geçtikten sonra, bu uzlaşmacı tavır ile iki tarafı da memnun edecek ortamı hazırladı. Bravo…