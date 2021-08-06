Son dakika: Galatasaray Feghouli’nin yerine Adam Ounas’ı alıyor! Morutan detayı...

Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray kısa süre içinde hem 24 yaşındaki Cezayirli yıldız hem de kulübü Napoli ile temasa geçecek. Ounas'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sarı-kırmızılılar tarafından avantaj olarak görülüyor.