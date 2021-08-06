Son dakika: Galatasaray Feghouli’nin yerine Adam Ounas’ı alıyor! Morutan detayı...

Son dakika... Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer döneminin geride kalan diliminde kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Aslan, hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın listesindeki son isim ise Adam Ounas.
Transfer döneminde; Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Aanholt, Boey, Cicaldau'yu kadrosuna katan Galatasaray, iç transferde ise; Arda Turan, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le sözleşme uzattı.
Fatih Terim'in raporları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı almak istemiş ancak yüksek maliyeti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Aslan rotayı Cezayirli yıldıza çevirdi.
Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray kısa süre içinde hem 24 yaşındaki Cezayirli yıldız hem de kulübü Napoli ile temasa geçecek. Ounas'ın sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması sarı-kırmızılılar tarafından avantaj olarak görülüyor.
İtalyan basını Napoli'nin ya deneyimli oyuncunun sözleşmesini uzatacağını ya da satma yoluna gideceğini belirtiyor.
Oyuncunun şu anda bir bilek sakatlığının bulunduğu ancak kısa süre içinde sahalara dönebileceği de ifade ediliyor.
Bordeuax altyapısında futbola başlayan Adam Ounas 2017'de 12 milyon Euro karşılığında Napoli'ye transfer oldu. Napoli'de beklentileri karşılayamayan genç futbolcu 39 maçta 5 gol atabildi.