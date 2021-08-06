Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...
Giriş Tarihi: 6.8.2021 08:25 Son Güncelleme: 6.8.2021 08:32

Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...

Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Alex Teixeira'da mutlu sona ulaşan Siyah-Beyazlılar, gözünü Rachid Ghezzal ve Diego Godin' çevirdi. Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Cezayirli yıldız, Siyah-Beyazlı yönetime haber gönderdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Beşiktaş'ta transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Alex Teixeira'da mutlu sona ulaşan Siyah-Beyazlılar, gözünü Rachid Ghezzal ve Diego Godin' çevirdi. Geçen sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Cezayirli yıldız, Siyah-Beyazlı yönetime haber gönderdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...

Beşiktaş, Brezilyalı 10 numarasına pazartesi günü kavuşacak. Siyah-beyazlılar, Alex Teixeira'da mutlu sona ulaşırken gözler Ghezzal ile Godin'e çevrilmiş durumda...

Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...

Geçen sezon asistleriyle çifte şampiyonlukta pay sahibi olan Cezayirli sağ kanat, Beşiktaş ile Leicester City arasındaki anlaşmayı bekliyor.

Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...

3 milyon Euro bonservis üzerinden görüşmeler sürerken, İngiliz ekibi bu ücretin 2 milyon Euro'sunu peşin istiyor. Kartal da sponsorla bu sorunu çözmenin peşinde.

Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...

GODIN'İN KARARI BEKLENİYOR

Geçen sezon transferin son günü Beşiktaş'a katılan ve evrakları moto kurye ile TFF'ye yetiştirilen Ghezzal'ın Beşiktaş yönetimine haber gönderip, "İlk maçta takımla sahada olmak istiyorum. Lütfen beni yetiştirin" dediği belirtildi.

Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...

Stoper içinse Cagliari ile Diego Godin görüşmeleri sürüyor. İtalyan kulübü, 35 yaşındaki Uruguaylı'ya kadroda düşünülmediğini iletti.

Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...

Beşiktaş, oyuncuya 1.5 milyon Euro maaş ve 500 bin Euro bonus önermişti. Şimdi Godin'in kararı bekleniyor.

Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...

EMRE KOCADAĞ: ŞARTLARI ZORLUYORUZ

Bu arada Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. YouTube'da Aleni TV'ye konuşan Kocadağ, şunları söyledi:

Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...

- Santrfor ve sağ kenar alacağız. Orta sahaya da bir tane kreatif oyuncu düşünüyoruz. Belki bir de stoper olabilir. İyi oyuncuları getirmeye çalışıyoruz.

Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...

- Ghezzal ile belli bir noktaya geldik. Bu transfer Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda bitecek. Ghezzal da Rosier gibi, 'Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynarım' dedi. Şartları zorluyoruz.

Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...

ALEX'TEN MUTLUSU YOK

Öte yandan Alex Teixeira'dan Beşiktaşlı paylaşımlar geldi. Siyah-beyaz formalı bir çiziminin yer aldığı kareyi marş eşliğinde veren Alex, Josef de Souza'nın "Mutlu olanlar el kaldırsın" paylaşımını el kaldırma emojisiyle yorumsuz bırakmadı.

Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...

UEFA SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Diğer yandan Beşiktaş vadesi geçmiş borçlara ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve 2021-2022 sezonundaki UEFA gelirlerinin %15'ine el konulması yönündeki yaptırımın ortadan kalktığını açıkladı.

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Son dakika: Rachid Ghezzal, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi! Transferde sıcak gelişme...
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