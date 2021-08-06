Son dakika: Trabzonspor, Cagliari'nin golcüsü Alberto Cerri'yi istiyor (Sabah.com.tr Özel)

Son dakika haberi...Trabzonspor Cagliari forması giyen İtalyan forvet oyuncusu Alberto Cerri'yi kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı. Şu an için görüşmelerin olumlu gittiği öğrenilirken bu transferin gerçekleşmesi durumunda bir forvet takviyesi daha yapılması planlanıyor.
TRANSFER TEKLİFİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU
Trabzonspor'un Alberto Cerri için Cagliari'ye yaptığı teklifin detayları da belli oldu. Bordo-mavililer İtalyan oyuncuyu kiralık ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor
25 yaşındaki Alberto Cerri'nin güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Cerri'nin Cagliari ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Cerri kariyerinde 48 maçta 56 gol attı.