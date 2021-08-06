Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor, Cagliari'nin golcüsü Alberto Cerri'yi istiyor (Sabah.com.tr Özel)
Giriş Tarihi: 6.8.2021 14:45 Son Güncelleme: 6.8.2021 15:16

Son dakika: Trabzonspor, Cagliari'nin golcüsü Alberto Cerri'yi istiyor (Sabah.com.tr Özel)

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor, Cagliari’nin golcüsü Alberto Cerri’yi istiyor Sabah.com.tr Özel

Son dakika haberi...Trabzonspor Cagliari forması giyen İtalyan forvet oyuncusu Alberto Cerri'yi kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı. Transfer teklfinin detayları da belli oldu.

Son dakika haberi...Trabzonspor Cagliari forması giyen İtalyan forvet oyuncusu Alberto Cerri'yi kadrosuna katmak için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başladı. Şu an için görüşmelerin olumlu gittiği öğrenilirken bu transferin gerçekleşmesi durumunda bir forvet takviyesi daha yapılması planlanıyor.

TRANSFER TEKLİFİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Alberto Cerri için Cagliari'ye yaptığı teklifin detayları da belli oldu. Bordo-mavililer İtalyan oyuncuyu kiralık ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor

25 yaşındaki Alberto Cerri'nin güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Cerri'nin Cagliari ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Cerri kariyerinde 48 maçta 56 gol attı.

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Son dakika: Trabzonspor, Cagliari'nin golcüsü Alberto Cerri'yi istiyor (Sabah.com.tr Özel)
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