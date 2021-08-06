Son dakika: Trabzonspor, Cagliari'nin golcüsü Alberto Cerri'yi istiyor (Sabah.com.tr Özel)

TRANSFER TEKLİFİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Alberto Cerri için Cagliari'ye yaptığı teklifin detayları da belli oldu. Bordo-mavililer İtalyan oyuncuyu kiralık ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmak istiyor

25 yaşındaki Alberto Cerri'nin güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro. Cerri'nin Cagliari ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Cerri kariyerinde 48 maçta 56 gol attı.