Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan merak edilen transfer yanıtları! Ghezzal, Godin ve Costa...

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor canlı yayınına konuk oldu. Gündemde yer alan Rachid Ghezzal, Diego Godin ve Diego Costa transferlerine dair önemli açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ, taraftarın merak ettiği konulara değindi.
Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle...
"Forvet için 2-3 adayımız var. İnşallah kısa sürede takviye yapacağız. Hem Türk futbolunun içindeki durumdan şikayet edip, hem de rakip takımın gündemindeki isimlere teklif yapınca, pek samimi olunmuyor. Ayrıca Beşiktaş, kimseden de ricacı olmaz. Biz şartlarımıza uyan transferleri yapıyoruz."
Rachid Ghezzal transferi hakkında konuşan Kocadağ, "Rachid Ghezzal için bahsedilen rakamlardan düşük rakamlara konuşuyoruz. Ghezzal ve Leicester ile prensipte anlaştık. İmzaya atılmadan bitti denmez. İmzaya dökülmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Transferde Beşiktaş'ın önceliklerini açıklayan Emre Kocadağ, "Önceliğimiz, stoper ve forvet. Üzerinde çalıştığımız ciddi isimler var. Bir hafta, on güne bitirmek istiyoruz. Takip ettiğimiz isimler, bu yüzden gecikmiş olabilir. Listedeki ilk isimler olmazsa, alternatiflere yöneleceğiz." diye konuştu.