Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ’dan merak edilen transfer yanıtları! Ghezzal, Godin ve Costa...

Emre Kocadağ'ın açıklamaları şöyle...

"Forvet için 2-3 adayımız var. İnşallah kısa sürede takviye yapacağız. Hem Türk futbolunun içindeki durumdan şikayet edip, hem de rakip takımın gündemindeki isimlere teklif yapınca, pek samimi olunmuyor. Ayrıca Beşiktaş, kimseden de ricacı olmaz. Biz şartlarımıza uyan transferleri yapıyoruz."