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Giriş Tarihi: 7.8.2021 11:09 Son Güncelleme: 7.8.2021 11:09

Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un yönü her zaman şampiyonluk!

İHA
Ertuğrul Doğan: Trabzonspor’un yönü her zaman şampiyonluk!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un yönünün her zaman şampiyonluk olduğunu belirterek, yarışmacı ve keyif veren bir takım olacaklarını söyledi.

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bu sezon belirlenen hedefler doğrultusunda çok önemli adımlar attıklarını dile getirerek, "Takımımızın ihtiyaçları ve hedeflerimiz doğrultusunda tüm hamlelerimizi yapıyoruz. Camiamızın hedefi ve yönü her zaman zirvedir. Beklentileri karşılayacak kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarışmacı, izlerken keyif veren bir takım olacağız "dedi.

"GAYRETİMİZDEN KİMSE ŞÜPHE ETMESİN"

Transfer çalışmalarına erken başlayan kulüp olduklarını belirten Doğan, "Devam eden transfer dönemine rağmen 4'ü yabancı 2 yerli oyuncu transfer ettik. Hocamızla birlikte geçtiğimiz sezondan itibaren yaptığımız ciddi çalışmaların bunda büyük bir etkisi var. Yabancı kontenjanıyla ilgili karar bazı planlarımızı yeniden gözden geçirmemize neden oldu. Bir sistem dahilinde yürüttüğümüz çalışmalarda hocamızın taleplerini ve takımımızın ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Camiamız adına en iyisini ortaya çıkarmak için gayret ettiğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK İSTİKRARDAN TAVİZ VEREMEYİZ"

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un adının geçtiği her alanda en iyi ortaya koymaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Göreve geldiğimiz ilk dönem ekonomik olarak attığımız adımlarla hem yarışmacı kimliğimizden hem de ekonomik istikrardan taviz vermedik. Hep en iyisini ortaya koyduk. Her yıl yarışın içerisinde olduğumuz gibi iki kupa kazanmayı da başardık. Bu sezon da kupalar ve şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Yönetim kurulu olarak üzerimize düşen neyse yapacağız. Gücümüz ve enerjimiz çok yüksek" şeklinde konuştu.

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Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un yönü her zaman şampiyonluk!
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