Ertuğrul Doğan: Trabzonspor’un yönü her zaman şampiyonluk!

Trabzonspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bu sezon belirlenen hedefler doğrultusunda çok önemli adımlar attıklarını dile getirerek, "Takımımızın ihtiyaçları ve hedeflerimiz doğrultusunda tüm hamlelerimizi yapıyoruz. Camiamızın hedefi ve yönü her zaman zirvedir. Beklentileri karşılayacak kadroyu oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarışmacı, izlerken keyif veren bir takım olacağız "dedi.

"GAYRETİMİZDEN KİMSE ŞÜPHE ETMESİN"

Transfer çalışmalarına erken başlayan kulüp olduklarını belirten Doğan, "Devam eden transfer dönemine rağmen 4'ü yabancı 2 yerli oyuncu transfer ettik. Hocamızla birlikte geçtiğimiz sezondan itibaren yaptığımız ciddi çalışmaların bunda büyük bir etkisi var. Yabancı kontenjanıyla ilgili karar bazı planlarımızı yeniden gözden geçirmemize neden oldu. Bir sistem dahilinde yürüttüğümüz çalışmalarda hocamızın taleplerini ve takımımızın ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Camiamız adına en iyisini ortaya çıkarmak için gayret ettiğimizden kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.