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Giriş Tarihi: 7.8.2021 19:25 Son Güncelleme: 7.8.2021 19:38

Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı transfer etti

AA
Fenerbahçe, Emir Ortakaya’yı transfer etti

Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin 17 yaşındaki futbolcusu Emir Ortakaya'yı kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stoper mevkisinde forma giyen genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Emir Ortakaya, önümüzdeki yıllarda futbol A takımımızın kadrosuna aday olmak üzere futbol akademimize katılmıştır. Emir Ortakaya'nın transferi karşılığında futbolcumuz Barış Alıcı da bonservisiyle Gençlerbirliği Kulübüne katıldı. Emir Ortakaya'ya çubuklu formamızla başarı dolu sezonlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

"HAYALİNİ KURDUĞUM, FENERBAHÇE'YE KATILDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan genç oyuncu Emir Ortakaya, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade etti. Genç oyuncu, "Öncelikle çok mutluyum. Hayalini kurduğum, hedeflediğim büyük Fenerbahçe camiasına katıldığım için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. İnşallah her şey güzel olur. Transferimde emeği geçen büyük pay sahibi olan Tahir Hocama, Kemal ağabeyime çok teşekkür ederim. İnşallah kimseyi mahcup etmem ve çok güzel günler bizi bekler." şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı transfer etti
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