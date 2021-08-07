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Giriş Tarihi: 7.8.2021 12:54 Son Güncelleme: 7.8.2021 12:54

Kayserispor Mustafa Pektemek'i transfer etti

İHA
Kayserispor Mustafa Pektemek’i transfer etti

Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek, Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'a 2 yıllık imza attı. Geçen sezonu Alanyaspor'da geçiren golcü oyuncu, 35 Süper lig maçında 7 gol atıp 1 de asist yaptı.

Yukatel Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi biten golcü oyuncu Mustafa Pektemek ile 2 yıllık mukavele imzaladı.

Yukatel Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Kayseri'ye gelerek takıma katılıp çalışmalara başlayan tecrübeli oyuncu, yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Geçen sezonu Alanyaspor'da geçiren golcü oyuncu, 35 Süper lig maçında 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Pektemek, 4 Türkiye Kupası müsabakasında ise 2 gol kaydetti. Mustafa Pektemek, Kayserispor'da 9 numaralı formayı giyecek.

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Kayserispor Mustafa Pektemek'i transfer etti
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