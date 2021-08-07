Okçulukta büyük başarı! Yeni hedef Dünya Gençler Şampiyonası...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülke tarihine geçen milli okçu Mete Gazoz'dan sonra okçulukta sevindiren bir başka haber de Romanya'nın Bükreş kentinde yapılan şampiyonadan geldi. Avrupa Gençler Kupası yarışmalarında Türkiye 4 karışık takım madalyasının yanısıra 6 madalya daha ekleyerek büyük bir başarı yakaladılar.

2021 Avrupa Gençler Kupası 2. Ayak Yarışması Takım Madalyaları bugün sahiplerini buldu. Buna göre madalya sıralaması şöyle oldu:

Makaralı Yay Kadet Kadınlar Takım – Altın Madalya

(Hazal Burun, Nehir Sarıhan, Irmak Yüksel)

Makaralı Yay Kadet Erkekler Takım – Altın Madalya

(Yunus Emre Arslan, Abdullah Aslım, Eren Kırca)

Makaralı Yay Genç Erkekler Takım – Altın Madalya

(Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Ömer Faruk Köse)

Makaralı Yay Genç Kadınlar Takım – Altın Madalya

(Songül Lök, İpek Tomruk, Duru Dicle Uzun)

Klasik Yay Kadet Kadınlar Takım – Altın Madalya

(Defne Derebaşı, Ceren Koçur, Fatma Maraşlı)

Klasik Yay Genç Erkekler Takım – Altın Madalya

(Samet Ak, Musa Arzuman, Efe Gürkan Maraş)

BİREYSEL ATIŞLAR SONUÇLARI

2021 yılı faaliyet programında bulunan Avrupa Gençler Kupası 2. Ayak yarışması yapılan bireysel final atışları ile sona erdi. Atışlar sonunda sıralama da şöyle oldu:

Makaralı Yay Kadet Kadın – Gümüş Madalya

(Irmak Yüksel)

Makaralı Yay Kadet Kadın – Altın Madalya

(Hazal Burun)

Makaralı Yay Kadet Erkek – Altın Madalya

(Eren Kırca)

Makaralı Yay Genç Erkek – Altın Madalya

(Emircan Haney)

Makaralı Yay Genç Erkek – Gümüş Madalya

(Batuhan Akçaoğlu)

Makaralı Yay Genç Kadın – Bronz Madalya

(İpek Tomruk)

Klasik Yay Kadet Kadın – Gümüş Madalya

(Ceren Koçur)

Klasik Yay Kadet Erkek – Bronz Madalya

(Harun Kırmızıtaş)

Klasik Yay Genç Kadın – Gümüş Madalya

(Ezgi Başaran)

Klasik Yay Genç Erkek – Altın Madalya

(Musa Arzuman)

Mayıs ayında Slovenya'da ve bugün Bükreş'te tamamlanan Avrupa Gençlik Kupası 1. Ve 2. Ayak (Gençler-Kadetler) yarışmalarının sonucuna göre yapılan sıralamada ülkemiz Gençler ve Kadetlerde Avrupa Kıtasının en başarılı takımı oldu.

Yapılan iki yarışmanın sonuçlarına göre sporcularımız ödül aldılar.

Makaralı Yay Kadet Erkek

1. Eren Kırca

2. Abdullah Aslım

Makaralı Yay Genç Kadın

1. İpek Tomruk

Makaralı Yay Genç Erkek

1. Batuhan Akçaoğlu

2. Emircan Haney

Klasik Yay Kadet Erkek

2. Harun Kırmızıtaş

Klasik Yay Genç Kadın

2. Ezgi Başaran

Klasik Yay Genç Erkek

2. Efe Gürkan Maraş

Milli Takımlar ve Teknik ekipler aynı kadro ile 9-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Polonya/Wroclaw'da gerçekleşecek olan 2021 Açık Hava Dünya Gençler Şampiyonası (Gençler – Kadetler ) için tekrar yola çıkıyor.

Yarışmada Irmak Yüksel ve Hazal Burun, Eren Kırca, Batuhan Akçaoğlu ve Emircan Haney, Ceren Koçur, Ezgi Başaran ve Musa Arzuman Altın Madalya, İpek Tomruk ve Harun Kırmızıtaş Bronz Madalya için bireysel kategorilerde mücadele edecekler.