Rıza Çalımbay SABAH’a konuştu: Avrupa’da başarı şampiyonluktan daha önemli!

"İSTEDİĞİN OYUNCUYU ALMAN MÜMKÜN DEĞİL"

Bir Anadolu takımımızın gidip Avrupa'da iyi işler yapmasını çok isterim ama maalesef Anadolu takımlarının, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi ne maddi gücü var ne de lobisi. Bunu her alanda hissediyoruz. Örneğin; onlar Türk Hava Yolları ile gidebilirken, biz ise maça iki gün var hâlâ uçak arıyoruz. Bunun dışında istediğin oyuncuları alman mümkün değil, paranın yettiğini alabiliyorsun, para da kısıtlı ne yazık ki. İşte tam da bu yüzden böyle zor bir ortamda Avrupa'da iyi işler yapmak, benim gözümde şampiyonluk kadar, hatta daha da değerli.

BİZ 6-7 YABANCI İLE OYNADIK

Önümüzde zorlu bir lig maratonu var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bir yandan da Avrupa mücadelemizi sürdüreceğiz. En çok tartışılan konulardan biri yabancı meselesi. Ben 8+6 yabancı kuralının Avrupa'daki başarıyı etkileyeceğini düşünmüyorum. Biz 14 yabancı varken de 6-7 yabancıyla oynuyorduk, kalanlar kulübede oturuyordu. Ama bir karar alındıysa da mutlaka net olmalı. Artılar olmamalı. Ayrıca istikrar da olması kurallarda önemli. Kuralı çok net belirlemezsek, bu haliyle fazla aksilik yaşanabilir.