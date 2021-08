Rıza Çalımbay SABAH’a konuştu: Avrupa’da başarı şampiyonluktan daha önemli!

LİGDE ÖYLE YA DA BÖYLE VARIZ

Öncelikli hedefim her zaman Avrupa'da başarılı olmak. Denizlispor'dayken bunlardan çok daha iyi takımları eledik. Türk takımlarının Avrupa'da başarılı olmasını her zaman istemişimdir. Bu yüzden 'Lig önemli, Avrupa kupası maçları önemsiz' gibi bir bakış açım hiçbir zaman olmadı. Ligde nasıl olsa, öyle ya da böyle bir şekilde kapışıyoruz. Ama Avrupa çok başka bir arena ve gözümde, her zaman ligin çok daha önünde.