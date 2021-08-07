Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı! Leicester City ile anlaşmaya varıldı...
Giriş Tarihi: 7.8.2021 13:18 Son Güncelleme: 7.8.2021 13:34

Son dakika: Beşiktaş Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı! Leicester City ile anlaşmaya varıldı...

Son dakika: Beşiktaş Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı! Leicester City ile anlaşmaya varıldı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık oynayan ve Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarında başrol oynayan Rachid Ghezzal'ın bonservisini Leicester City'den aldı. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Cezayirli yıldız için yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Son dakika haberi.. Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık oynayan ve Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarında başrol oynayan Rachid Ghezzal'ın bonservisini Leicester City'den aldı.

Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Cezayirli yıldız için yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, daha önce yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlamıştı.

Rachid Ghezzal, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 8 gol ve 18 asistlik performansıyla kazanılan çifte kupada en büyük pay sahiplerinden biri oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Esra Hankulu'nun acı hikâyesi! Babasını 1 yaşında, nişanlısını kazada kaybetti
Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihi transfer teklifi! "Size verelim" Sergen Yalçın...
Son dakika: Galatasaray Feghouli'nin yerine Adam Ounas'ı alıyor! Morutan detayı...
Son dakika: Galatasaray'a Falcao müjdesi! Barcelona'dan ayrılan Messi ile aynı takım...
Son dakika! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı
Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı
Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze Bodrum'da aşka geldi! Kıvılcım Ural'dan eşi Kaan Tangöze ile dudak dudağa paylaşım...
Son dakika: Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı
Son dakika: Galatasaray transferde kararını verdi! "Muslera ile götürmek doğru olmaz" Okan Kocuk ve Falcao kararı sonrası...
Sosyal medyada organize kara propaganda
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı! Leicester City ile anlaşmaya varıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA