Son dakika: Beşiktaş Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı! Leicester City ile anlaşmaya varıldı...

Son dakika haberi.. Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık oynayan ve Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarında başrol oynayan Rachid Ghezzal'ın bonservisini Leicester City'den aldı.
Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki Cezayirli yıldız için yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş, daha önce yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlamıştı.
Rachid Ghezzal, geçen sezon Beşiktaş formasıyla 8 gol ve 18 asistlik performansıyla kazanılan çifte kupada en büyük pay sahiplerinden biri oldu.