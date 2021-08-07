Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe, Pelkas için 15 milyon Euro istiyor
Giriş Tarihi: 7.8.2021 07:26 Son Güncelleme: 7.8.2021 07:35

Son dakika: Fenerbahçe, Pelkas için 15 milyon Euro istiyor

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Fenerbahçe, Pelkas için 15 milyon Euro istiyor

Son dakika haberi... Fenerbahçe yönetimi, Dimitris Pelkas için 15 milyon Euro'nun altında gelen herhangi bir teklif için masaya oturmama kararı aldı. Ayrıca Arsenal'ın sol beki Sead Kolasinac'in menajeri ile de görüşüldü. Mesut Özil de eski takım arkadaşı için olumlu referans verdi.

Fenerbahçe'de Yunan yıldız Dimitris Pelkas'ın piyasa değeri gün geçtikçe artıyor.

Hazırlık maçlarında gösterdiği performansla beğeni toplayan 27 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertlilere resmi olmasa da sözlü birçok teklif geldi.

Yönetim de tecrübeli hücum oyuncu için kapıyı 15 milyon Euro'dan açacağını ifade etti. Bu rakamın altında herhangi bir ücrete masaya oturulmayacağı aktarıldı.

SEAD KOLASİNAC'A MESUT KEFİL OLDU
Bu arada sol beke transfer yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Bosna Hersekli futbolcu Sead Kolasinac ile ilgileniyor.

Arsenal teknik heyetinin kadro yapılanmasında düşünmediği 28 yaşındaki futbolcu için ilk girişim menajeri ile görüşülerek gerçekleştirildi.

Mesut Özil de eski takım arkadaşı olan Kolasinac için olumlu referans verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı
Kıvılcım Ural ile Kaan Tangöze Bodrum'da aşka geldi! Kıvılcım Ural'dan eşi Kaan Tangöze ile dudak dudağa paylaşım...
Son dakika: Galatasaray Feghouli'nin yerine Adam Ounas'ı alıyor! Morutan detayı...
Son dakika: Galatasaray'a Falcao müjdesi! Barcelona'dan ayrılan Messi ile aynı takım...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız
Son dakika: İstanbul için uyarılar peş peşe geliyor! Sel ve su baskınlarına dikkat!
Tülin Şahin ile çocuğunun babası olan Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor!
Usta oyuncu Hülya Duyar’dan haber var! Beyin tümörü ameliyatı olmuştu…
Son dakika haberler: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'temel eğitim' hamlesi! Uygulamaya 2023'te geçilecek
Ünlü plajda skandal yasak “Tesettürlü almıyoruz”
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe, Pelkas için 15 milyon Euro istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA