Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihi transfer teklifi! "Size verelim" Sergen Yalçın...
Giriş Tarihi: 7.8.2021 08:24 Son Güncelleme: 7.8.2021 08:47

Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihi transfer teklifi! "Size verelim" Sergen Yalçın...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

Son dakika haberi... Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a tarihi bir transfer teklifinde bulundu. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği ismi Siyah-Beyazlılar'a önerdi, ancak Sergen Yalçın transferi veto etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a tarihi bir transfer teklifinde bulundu. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği ismi Siyah-Beyazlılar'a önerdi, ancak Sergen Yalçın transferi veto etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

Steven Caulker, bir süre önce Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, Fenerbahçe imza parası da önerince sarı-lacivertli kulübün yolunu tutmuştu. Ancak takımın başına Vitor Pereira gelince İngiliz stoper için işler kötü gitmeye başladı.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

Portekizli hocanın kafasındaki sisteme uymadığı gerekçesiyle kadroda düşünülmeyen Caulker için kulüp arayışları başlarken, Fenerbahçe yönetimi Beşiktaş'a oldukça cazip bir teklif götürdü.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

SERGEN YALÇIN: ÖNCELİĞİMİZ GODİN
Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine, "Biz imza parasını da ödedik. Sizden bir beklentimiz yok. Caulker'ı bonservisiyle birlikte verebiliriz" önerisinde bulundu.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

Beşiktaş'ın cevabı ise "Oyuncunun 1.2 milyon Euro olan maaşının yarısını ödemek kaydıyla kiralama seçeneğini düşünebiliriz" oldu.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

Sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'a konuyla ilgili gelişmeler aktırıldı.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

Oyuncu ile ilgili olumsuz geri bildirimde bulunan deneyimli hoca, Diego Godin'in transferini bitirmeleri gerektiğini söyledi.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlılar Steven Caulker ismini rafa kaldırdı.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

STEVEN CAULKER KİMDİR?
29 Aralık 1991'de Londra'da doğan 1.91 metre boyundaki Steven Caulker, futbola Tottenham'da başladı. Sonrasında Yeovil Town, Bristol City, Swansea, Cardiff, Queens Park Rangers, Southampton, Liverpool, Dundee FC formalarını giydi. İngiliz stoper, 2019'da Alanyaspor'la anlaştı. Sözleşmesinin bitiminin ardından Pereira'nın takımın başına gelişinden 1 gün önce (1 Temmuz 2021) Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

GÜRCAN BİLGİÇ - DENGE DEĞİL, LİMİTLER ÖNEMLİ
Transferler dörtlü sisteme göre yapıldı. Caulker geçen sezonun önemli oyuncusuydu. Pereira, İngiliz stoperi 2 maç denedi aynen Caner Erkin gibi. Şunun farkına varmak lazım. Hiçbir kulübün harcama limitleri nedeniyle mükemmeli arama şansı yok. O yüzden teknik adamların, mevcut kadro içinde en verimli düzeni bulmaları gerekiyor. Sadece Caulker değil, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'e de zirveye oynayan takımlardan teklif gelebilir. Artık kimse dengeyi düşünmüyor, sadece giderleri azaltıp limitlerde kalma çabasındalar. Eğer ihtiyacı varsa Beşiktaş da fırsatı değerlendirecektir. Caner için de Trabzonspor'un ilgisi olabilir.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

ALEX TEIXEIRA'YA ÖZEL PROGRAM

Bu arada Beşiktaş'ta Alex Teixeira'nın takıma katılış tarihi netlik kazanmış durumda. Brezilyalı yıldızın, pazartesi günü saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olacağı açıklandı.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

31 yaşındaki Alex'in, teknik heyetin hazırladığı antrenman programı kapsamında bireysel çalışmalarını da sürdürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

Bir aydır tek başına idman yapan tecrübeli 10 numaranın, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin'le görüşerek kondisyon seviyesi hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

SPONSORDAN GELEN 15 MİLYON TL, GHEZZAL'IN BONSERVİSİNE GİDECEK
Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna dahil etmek için uzun süredir uğraş verdiği Rachid Ghezzal'da sürecin uzamasının sebebi peşin para...

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

Leicester City, 3 milyon Euro'luk bonservisin 2 milyon Euro'sunu peşin istedi ve geri adım atmadı. Siyah-beyazlı yönetim ise bu transfere kaynak oluşturmak adına yaptığı sponsorluk görüşmelerinde sona geldi.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

Önümüzdeki günlerde bir online alışveriş platformuyla yapılacak anlaşmadan 15 milyon TL gelir elde edecek olan Beşiktaş, bu parayı doğrudan Ghezzal'ın bonservisine kullanılacak.

Son dakika: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a tarihi transfer teklifi! Size verelim Sergen Yalçın...

Sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3+1 yıllığına el sıkışılan 29 yaşındaki Cezayirli futbolcunun, önümüzdeki hafta içinde resmi imzayı atması bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihi transfer teklifi! "Size verelim" Sergen Yalçın...
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