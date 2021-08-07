GÜRCAN BİLGİÇ - DENGE DEĞİL, LİMİTLER ÖNEMLİ

Transferler dörtlü sisteme göre yapıldı. Caulker geçen sezonun önemli oyuncusuydu. Pereira, İngiliz stoperi 2 maç denedi aynen Caner Erkin gibi. Şunun farkına varmak lazım. Hiçbir kulübün harcama limitleri nedeniyle mükemmeli arama şansı yok. O yüzden teknik adamların, mevcut kadro içinde en verimli düzeni bulmaları gerekiyor. Sadece Caulker değil, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'e de zirveye oynayan takımlardan teklif gelebilir. Artık kimse dengeyi düşünmüyor, sadece giderleri azaltıp limitlerde kalma çabasındalar. Eğer ihtiyacı varsa Beşiktaş da fırsatı değerlendirecektir. Caner için de Trabzonspor'un ilgisi olabilir.