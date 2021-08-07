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Giriş Tarihi: 7.8.2021 21:04 Son Güncelleme: 7.8.2021 21:19

Son dakika: Fenerbahçe'den sürpriz transfer açıklaması! Min-Jae Kim İstanbul'a geliyor...

Son dakika: Fenerbahçe’den sürpriz transfer açıklaması! Min-Jae Kim İstanbul’a geliyor...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Beijing Guoan forması giyen stoper Min-Jae Kim'in transferi için görüşmelere başlandığını ve oyuncunun 8 Ağustos Pazar günü İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği söylenen 24 yaşındaki Güney Koreli stoper oyuncusu Min-Jae Kim, sarı-lacivertli ekip için 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır.

1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir."

Transfer döneminde ismi sıklıkla Galatasaray ile anılan genç savunmacının lakabının "Canavar" olduğu söyleniyor.

Oyuncuyu İstanbul'a getirecek olan sarı-lacivertlilerin yakın zamanda formayı giydirmesi bekleniyor.

Kariyerinde ilk kez Avrupa'ya açılan Min-Jae Kim, daha önce Güney Kore takımlarında ve son olarak BJ Guoan takımında forma giydi.

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Son dakika: Fenerbahçe'den sürpriz transfer açıklaması! Min-Jae Kim İstanbul'a geliyor...
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