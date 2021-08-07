Son dakika: Fenerbahçe’den sürpriz transfer açıklaması! Min-Jae Kim İstanbul’a geliyor...

Transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği söylenen 24 yaşındaki Güney Koreli stoper oyuncusu Min-Jae Kim, sarı-lacivertli ekip için 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a geliyor.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır.
1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul'a gelecektir."
Transfer döneminde ismi sıklıkla Galatasaray ile anılan genç savunmacının lakabının "Canavar" olduğu söyleniyor.
Oyuncuyu İstanbul'a getirecek olan sarı-lacivertlilerin yakın zamanda formayı giydirmesi bekleniyor.
Kariyerinde ilk kez Avrupa'ya açılan Min-Jae Kim, daha önce Güney Kore takımlarında ve son olarak BJ Guoan takımında forma giydi.