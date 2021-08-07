Son dakika: Galatasaray transferde kararını verdi! "Muslera ile götürmek doğru olmaz" Okan Kocuk ve Falcao kararı sonrası...

Son dakika haberi... Şu ana kadar 7 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, yeni sezona kaleci ve forvet sorunuyla başladı. Sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim ise hayal kırıklığı yaşanan PSV ile St. Johnstone maçlarını dikkate alarak forvet ve kaleye takviye kararı verdi.
Falcao ile yollarını ayıracak Cimbom'da Diagne satış listesinde. Mohamed ise teknik direktör Fatih Terim tarafından birinci forvet olarak görülmüyor.
OKAN'I YOLLADIKLARINA PİŞMANLAR
Golcü arayışlarına başlayan Galatasaray'ın gündemine Lorient'ten Moffi girdi. 22 yaşındaki Nijeryalı için maliyet araştırması başlatıldı.
Sarı-kırmızılılar, yedek kalecisi Okan Kocuk'u gönderdiklerine de pişman oldu. Muslera'nın formsuzluğu ise Avrupa'daki üç maçta pahalıya patladı. Teknik heyete göre Uruguaylı eldivendeki düşüşün sebebi psikolojik.
MUSLERA'NIN AKLI SKODA'YA GİTTİ!
Muslera'nın bir sene önce Rize maçında Skoda ile girdiği ve ayağının kırıldığı pozisyonu hâlâ hafızasından silemediği düşünülüyor.
St. Johnstone maçındaki benzer ikili mücadelede aklı Skoda'ya giden Muslera, temkinli davranınca sektirdiği topu rakibine kaptırdı ve penaltıya sebep olarak Aslan'ı 10 kişi bıraktı.
Göztepe'den İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere gelecek vadeden yerli kaleciler Galatasaray'ın transfer listesine eklendi.
16 YAŞINDAKİ JANKAT MECBUREN KADRODA
Muslera'nın cezalı olduğu St. Johnstone rövanşı öncesinde kalede büyük panik yaşanıyor. Okan Kocuk'u Giresunspor'a kiralayan sarı-kırmzılılar, diğer yedek kalecisi Fatih Öztürk'ün ismini de UEFA listesine yazdırmadı.
İskoçya'daki maça İsmail Çipe ve Berk Balaban dışında altyapıdan 16 yaşındaki Jankat Yılmaz götürülecek. Camiada Fatih Öztürk'ün kadroya alınmaması şaşkınlıkla karşılanırken kaleci antrenörü Fadıl Koşutan genç eldivenleri bu kritik maça hazırlayacak.
LEVENT TÜZEMEN: OKAN'IN KİRALANMASI ANLAMSIZDI
Galatasaray'ın Muslera'nın arkasına mutlaka bir kaleci alması gerekiyor. Değişim yaşanırken Okan Kocuk'un Giresunspor'a kiralanması bence çok anlamsızdı.
Muslera sonrası Galatasaray'ın kalesini emanet edeceği yerli ya da yabancı bir kaleci şimdiden belirlenmeli. Berk çok tecrübesiz ve deneyimsiz, Fatih Öztürk ise yetersiz.
Terim, belki kaleci transferine sıcak bakmıyor ama Galatasaray'ın zorlu maratonu sadece Muslera ile götürmeye çalışması doğru olmaz.
8 YILDIR AVRUPA'DA KAYIPLARI OYNUYOR!
PSV şokunun ardından, St. Johnstone ile berabere kalarak taraftarına yine hayal kırıklığı yaşatan G.Saray, Avrupa'daki son flaş zaferini 2013'te Juventus karşısında 1-0'lık galibiyetle aldı.
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan Aslan, o tarihten sonra Avrupa'da oynadığı 38 karşılaşmada 4 galibiyet, 11 beraberlik ve 23 yenilgi aldı. 30 gol atarken, kalesinde 74 top gördü.
METEHAN BALTACI İSKENDERUN'DA
Sarı-kırmızılı kulüp, U-19 takımında oynayan genç stoper Metehan Baltacı'yı İskenderun FK'ya kiraladı. İskenderun'un CEO'luğunu Galatasaray'ın eski teknik direktörü Riekerink yapıyor. Takımı ise yine eski bir Galatasaraylı futbolcu olan Ümit Karan çalıştırıyor