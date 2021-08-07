Son dakika: Galatasaray transferde kararını verdi! "Muslera ile götürmek doğru olmaz" Okan Kocuk ve Falcao kararı sonrası...

Son dakika haberi... Şu ana kadar 7 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, yeni sezona kaleci ve forvet sorunuyla başladı. Sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim ise hayal kırıklığı yaşanan PSV ile St. Johnstone maçlarını dikkate alarak forvet ve kaleye takviye kararı verdi.