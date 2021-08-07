Son dakika: Lionel Messi için sürpriz bir takım daha devreye girdi! Manchester City ve PSG derken…

Son dakika… Barcelona ve Lionel Messi'nin ayrılığı tüm futbol dünyasını derinden etkiledi. Adeta bir devrin sonu olan bu gelişmeyi, Barcelona taraftarları kabullenemedi. Arjantinli yıldızın ayrılık haberinin resmen duyurulmasının ardından Barcelonalı taraftarlar, kulübün stadı Camp Nou'da toplandı.
Yaşanan gelişmeler üzerine Lionel Messi'nin, Pazar günü öğle saatlerinde yapacağı basın toplantısıyla taraftarına veda edeceği öğrenildi.
30 Haziran tarihinde Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi, LaLiga yönetiminin finansal yönetmeliklerine rağmen anlaşma sağlamaya yaklaşmıştı ancak beklenenin dışında bir gelişme yaşandı.
Finansal Fair Play kıskacında olan Barcelona'da maaş ücretlerini düşürmesini talep eden LaLiga, Lionel Messi'nin yapacağı yeni anlaşmaya da izin vermedi.
34 yaşındaki efsanenin ayrılığının ardından Avrupa basınında birçok transfer haberi çıkmaya başladı. Daha önce de Messi'yle ilgilendiği bilinen PSG ve Manchester City, oyuncu için yeniden harekete geçti.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Lionel Messi için şu an bir tasarrufumuz yok dese de, dış basında İngiliz devinin ilgisinin bulunduğu belirtiliyor.
Man. City'nin yanı sıra Paris Saint-Germain'in de ciddi bir ilgisi bulunuyor. Hafta içerisinde Messi'nin temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştireceği belirtilen PSG, bu transfer için en önde gözüken kulüp.
Ancak Manchester City ve PSG'nin ardından sürpriz bir İngiliz kulübü daha Lionel Messi için devreye girdi.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de yeni bir yapılanmaya giren Chelsea, sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlamıştı.
Yeni sezona ise iddialı transferlerle girmeye hazırlanan Chelsea'nin Inter forması giyen Romelu Lukaku'yu 115 milyon Euro'ya kadrosuna katması bekleniyor.
İspanyol basınından AS Gazetesi, Chelsea'nin sahibi milyarder Roman Abramovich'in, Lionel Messi için de girişimlere başlayacağı kaydedildi.
Yönetim, şu an yeni takımını arayan Messi'ye diğer kulüplerin sunduğu tekliflere yakın bir teklif sunacak ve yıldız oyuncuyla görüşme sağlayacak.
Lionel Messi için yarışa giren Avrupa'nın dev kulüpleri, bu transfere önümüzdeki hafta içerisinde nokta koymayı istiyor.