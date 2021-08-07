Son dakika: Trabzonspor’dan Artem Dovbyk ve Cornelius’a yeni teklif!

Son dakika... Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer döneminde; Hamsik, Koita, Perez, Gervinho, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü alarak kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, şampiyonluk hedefi için forvet bölgesine de takviye yapmak istiyor.