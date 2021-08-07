Valentin Rosier transfer sürecini anlattı! "Hayatta her şey para değil Beşiktaş'ta huzurluyum"

"HER ZAMAN PARA EKSENİNDEN BAKMAMAK LAZIM"

Transfer sürecini anlatan Rosier, Beşiktaş'ın teklifinden daha yüksek teklifler aldığını ancak kabul etmediğini söyledi.

Geçen sezon 2 kupa kazandıklarını hatırlatan Fransız oyuncu, "Hayatta meselelere her zaman para ekseninden bakmamak lazım. Parayı sürekli önceliğinizde tutmak, sizi ileride hayal kırıklığına uğratabilir. Kabul etmek lazım ki Beşiktaş'ın teklifine kıyasla daha iyi teklifler aldım ama Beşiktaş'ta çok mutluyum ve çok huzurluyum. Beşiktaş'ta kalma niyetimi ve isteğimi her defasında tekrarladım, bunun için çaba gösterdim. Neyse ki işler rayına oturdu ve burada devam etme şansını elde ettim." ifadelerini kullandı.