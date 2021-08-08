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Giriş Tarihi: 8.8.2021 12:59

Altay, Şilili yıldız Cesar Pinares'i bitirdi

DHA
Altay, Şilili yıldız Cesar Pinares’i bitirdi

Süper Lig kulüplerinden Altay, bir süredir görüşme halinde olduğu Şilili 10 numara Cesar Pinares'le de el sıkıştı.

Siyah-beyazlıların, son olarak Brezilya'da Gremio forması giyen 30 yaşındaki Pinares için kulübüne 1 milyon dolar bonservis ücreti ödediği iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun İzmir ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Cesar Pinares, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılarak Altay'ın 8. dış transferi olacak.

MELİH YETİŞTİRMEYE TAKILDI
Altay'ın İzmir'e getirip sözleşme imzalamadan yollarını ayırdığı gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç transferinde yetiştirme bedeline takıldığı açıklandı. Oyuncunun avukatı, siyah-beyazlıların yetiştirme bedeli konusunda Fransa ekibi Olympique Lyon'a verdiği sözü ve beklentileri yerine getirmekte zorlanıp, işlemler konusunda geç kaldığını, bu yüzden Lyon'un transfer görüşmelerini tek taraflı sonlandırdığını söyledi.

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Altay, Şilili yıldız Cesar Pinares'i bitirdi
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