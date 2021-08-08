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Giriş Tarihi: 8.8.2021 22:42 Son Güncelleme: 8.8.2021 22:50

Arda Turan'dan Messi'ye veda paylaşımı! "Tarihin en iyisiydin..."

Arda Turan’dan Messi’ye veda paylaşımı! Tarihin en iyisiydin...

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, Barcelona'dan ayrılan eski takım arkadaşı Lionel Messi için sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı. Arda, 2015-2018 yılları arasında Messi ile birlikte 3 sezon Barcelona forması giymişti.

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, Barcelona'dan ayrılan eski takım arkadaşı Lionel Messi için sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı. 34 yaşındaki Arda Turan, Lionel Messi ile birlikte 3 sezon boyunca Barcelona için ter döktü.

Arda Turan'ın Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında şu ifadelere yer verildi;

"Seninle tanışmak, büyük bir kulüpte soyunma odasını ve sahayı paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Sadece sahada değil, tarihin en iyisiydin ve öyle olacaksın."

"Beni nasıl karşıladığın ve Barcelona'da geçirdiğim süre boyunca bana verdiğin her şey için çok teşekkür ederim. Bu yeni aşamada sana ve ailene en iyi dileklerimle..."

Arda Turan, 2015-2018 yılları arasında Barcelona formasıyla 3 sezon Messi ile birlikte forma giydi.

34 yaşındaki Arda, Katalan ekibinde çıktığı 55 maçta 15 gol attı ve 11 asist kaydetti.

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Arda Turan'dan Messi'ye veda paylaşımı! "Tarihin en iyisiydin..."
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