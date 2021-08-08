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Giriş Tarihi: 8.8.2021 19:22

Arijanet Muric: Adana şehrini çok sevdim!

AA
Arijanet Muric: Adana şehrini çok sevdim!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un kalecisi Arijanet Muric, yeni takımında çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Mavi-lacivertlilerin İngiltere temsilcisi Manchester City'den kiraladığı Muric, yaptığı açıklamada, transferi konusunda her şeyin çok güzel geliştiğini belirtti.

Çok büyük bir taraftar grubuna sahip olduklarını aktaran Muric, "Geldiğimden bu yana şehir ile ilgili araştırmalar yapıyorum. Şehri de çok sevdim. Takımda herkesin hedefi aynı. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, bütün sene boyunca olabileceğimiz en iyi noktada olmak ve ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler. Biz de sahada karşılığını vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin çok kaliteli isimler olduğunu dile getiren Muric, Mario Balotelli ve Younes Belhanda gibi futbolcularla beraber oynamayı sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

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Arijanet Muric: Adana şehrini çok sevdim!
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