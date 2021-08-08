İhraç bize yakışmaz

Eski başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerini görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle ihraç etmek isteyen kurul üyelerine katılmayan Yalman, kulüp kültürünü hatırlattı
Galatasaray'da bu hafta yapılan yönetim toplantısında eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetici arkadaşları, tüzük gereği Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Kulüp üyeleri, 29 Mayıs'taki seçimi 5 Mayıs'ta iptal eden dönemin başkanı Cengiz ile iptal kararında imzası bulunan Abdurrahim Albayrak ve yöneticilerin, tüzüğün 109/2 maddesi gereği üyelikten çıkarılması yönünde dilekçe sunmuştu. Tüzükte, "Seçimlerin düzenli ve sağlıklıbir biçimde ve dürüstlük ilkesineuygun yapılmasını engelleyicisöylem veya eylem veyadavranışlarda bulunmak" ifadesi yer alıyor.
ELMAS YÖNETİMİ SÜRECE KARIŞMIYOR
İhraç sürecinde top Galatasaray Disiplin Kurulu'nda. Eski başkanlardan Alp Yalman'ın başında olduğu Disiplin Kurulu'ndaki bazı üyeler; görevi kötüye kullandıklarını düşündükleri Cengiz ve kurmaylarının ihraç edilmesini istedi. Ekip arkadaşlarından farklı düşünen Yalman'ın ise, "Başkan ihraç etmekGalatasaray'a yakışmaz" dediği öğrenildi. Yönetimin sürece dahil olmadığı ve Disiplin Kurulu'nunvereceği karara göreCengiz ve yöneticilerin durumununbelli olacağı kaydedildi.
BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN Hesaplaşmaları bırakın
Burak Elmas başkan seçildiği gün Galatasaray'da beyaz bir sayfa açacaklarını söylemişti. Kimsenin seçimi kaybetmediğini, tam tersine Galatasaray'ın kazandığını vurgulamıştı. Mustafa Cengiz ve yönetimine karşı geçmişte üyeliklerle ilgili sorun yaşayan liseliler, ihraç konusunda bir kampanya başlattı. Tüzük gereği, Mustafa Cengiz ve yönetimi ihraç için Disiplin'e sevk edildi. Burak Elmasdoğru bir hareketle ihraca sıcak bakmadığı içinolayı Disiplin'e bıraktı. Alp Yalman, G.Saray tarihinin en çok sevilen başkanıdır. Sayın Yalman, disiplin kurulu başkanı ve eski bir kulüp başkanı olarak Mustafa Cengiz ve arkadaşlarının ihraç edilmesinin doğru olmayacağını söyledi. Bu düşünceye katılıyorum. G.Saray artık hesaplaşmaları bir kenara bırakmalı, Burak Elmas ve yönetiminin açtığı beyazsayfayı kirletmemeye özen göstermeli.