Cornelius ışığı yaktı

Bordo-mavililerin forvet transferindeki 1 numaralı hedefi olan Danimarkalı, Trabzon’dan ev baktı. Kulübü Parma ile anlaşma sağlanan Andreas Cornelius, maaşında da fedakârlık gösterdi
Transfer operasyonunda önceliğini forvet hattına veren Trabzonspor, 3 isimle görüşme halindeydi. Cagliari'nin İtalyan santrforuAlberto Cerri ve Dnipro-1'in Ukraynalı yıldızı ArtemDovbyk'in yanında öncelik iseParma'nın 28 yaşındaki golcüsüAndreas Cornelius'tu. Bordomavililer ile Cornelius arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi ve dün oyuncunun menajeri Trabzon'a geldi. Facetime üzerinden Trabzon'dan ev bakan Ukraynalı'nın istediğirakamla Fırtına'nınönerisi arasındaki farkın1 milyon Euro'yakadar indiği bildirildi. 4 MİLYON EURO BONSERVİS
Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde, talep ettiği 2 milyon 500 bin Euro'luk maaştan kısmi fedakârlıklar yaptığı, bordo-mavili yönetimin de Parma kulübüyle 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli için prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyla bir görüşme yaptığı kaydedildi.
EKUBAN'IN RAKAMI 2.1 MİLYON EURO
TRABZONSPOR'DA Caleb Ekuban'ın transferi dün resmen açıklandı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu için bordo-mavililer, "Kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" mesajını paylaştı. Yeni takımıGenoa'nın formasıylapoz veren Ganalı için300 bin Euro'su bonusolmak üzere toplam2.1 milyon Eurobonservis ödeneceği KAP'a bildirildi.
KOİTA BUGÜN DENENECEK
TRABZONSPOR'UN yeni transferlerinden Fode Koita sakatlığı nedeniyle son iki hazırlık maçında ve Molde ile oynanan Konferans Ligi karşılaşmasında forma giymemişti. Sağ arka adalesinde gerilme meydana gelen 30 yaşındaki forvetin tedavisi yoğun şekilde devam ederken antrenmanlarda kendisini denemeye başladı. Koita'nın Molde maçında oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak.