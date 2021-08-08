Cornelius ışığı yaktı

ransfer operasyonunda önceliğini forvet hattına veren Trabzonspor, 3 isimle görüşme halindeydi.Bordomavililer ile Cornelius arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi ve dün oyuncunun menajeri Trabzon'a geldi. Facetime üzerinden Trabzon'dan ev bakanbildirildi. 4 MİLYON EURO BONSERVİSOyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde, talep ettiği 2 milyon 500 bin Euro'luk maaştan kısmi fedakârlıklar yaptığı, bordo-mavili yönetimin de Parma kulübüyle 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli için prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyla bir görüşme yaptığı kaydedildi.TRABZONSPOR'DA Caleb Ekuban'ın transferi dün resmen açıklandı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu için bordo-mavililer, "Kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" mesajını paylaştı.ödeneceği KAP'a bildirildi.yeni transferlerinden Fode Koita sakatlığı nedeniyle son iki hazırlık maçında ve Molde ile oynanan Konferans Ligi karşılaşmasında forma giymemişti. Sağ arka adalesinde gerilme meydana gelen 30 yaşındaki forvetin tedavisi yoğun şekilde devam ederken antrenmanlarda kendisini denemeye başladı. Koita'nın Molde maçında oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak.