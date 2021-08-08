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Giriş Tarihi: 8.8.2021

Eyfel Kulesi’nde Messi transferi!

Eyfel Kulesi’nde Messi transferi!

PSG’nin, Arjantinli yıldız için Eyfel Kulesi’ni kiraladığı ve 10 Ağustos’ta bu transferi duyuracağı iddia edildi

Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi'nin yeni takımıyla ilgili papatya falları açılırken, Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Katalan ekibinin altyapısından yetişen ve 16 yıllık A takım kariyerinin ardından ekonomik sebeplerle kontrat uzatamayan 34 yaşındaki futbolcunun, Paris Saint-Germain'e transfer olacağı öne sürüldü. PSG'nin, Messi'ye seneliği 40 milyon Euro maaştan 2+1 yıllık kontrat önerdiği ve anlaşma sağlandığı kaydedildi. Fransız ekibi, daha önce Barça'dan 222 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Neymar'ın transferini Eyfel Kulesi'nden açıklamıştı.

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PSG'nin salı günü için ünlü kuleyi kiraladığı ve Messi'yi duyuracağı belirtildi. Öte yandan Arjantinli, bugün TSİ 13.00'te basın toplantısı düzenleyecek ve süreci anlatacak. Messi'nin yeni takımını da açıklayabileceği düşünülüyor.

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Eyfel Kulesi’nde Messi transferi!
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