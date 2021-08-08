Eyfel Kulesi’nde Messi transferi!

PSG’nin, Arjantinli yıldız için Eyfel Kulesi’ni kiraladığı ve 10 Ağustos’ta bu transferi duyuracağı iddia edildi
Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi'nin yeni takımıyla ilgili papatya falları açılırken, Fransa'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Katalan ekibinin altyapısından yetişen ve 16 yıllık A takım kariyerinin ardından ekonomik sebeplerle kontrat uzatamayan 34 yaşındaki futbolcunun, Paris Saint-Germain'e transfer olacağı öne sürüldü. PSG'nin, Messi'ye seneliği40 milyon Euro maaştan 2+1 yıllıkkontrat önerdiği ve anlaşma sağlandığı kaydedildi. Fransız ekibi, daha önce Barça'dan 222 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Neymar'ın transferini Eyfel Kulesi'nden açıklamıştı.
BUGÜN KONUŞACAK
PSG'nin salı günü için ünlü kuleyi kiraladığı ve Messi'yi duyuracağı belirtildi. Öte yandan Arjantinli, bugün TSİ 13.00'te basın toplantısı düzenleyecek ve süreci anlatacak. Messi'nin yeni takımını da açıklayabileceği düşünülüyor.