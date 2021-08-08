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Giriş Tarihi: 8.8.2021 13:08 Son Güncelleme: 8.8.2021 13:12

Fenerbahçe'de yeni transfer Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı

DHA
Fenerbahçe’de yeni transfer Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı

Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Bursaspor'dan kadroya dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP GİRESUNSPOR
Öte yandan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında özel maçta yarın Giresunspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

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Fenerbahçe'de yeni transfer Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı
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