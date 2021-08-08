Fenerbahçe’de yeni transfer Burak Kapacak takımla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan futbolcular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP GİRESUNSPOR
Öte yandan Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında özel maçta yarın Giresunspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.