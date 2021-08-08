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Giriş Tarihi: 8.8.2021 08:47 Son Güncelleme: 8.8.2021 09:06

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul’da

DHA
Fenerbahçe’nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul’da

Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Güney Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i İstanbul’a getirdi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Seul uçağı ile 04.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Min-Jae Kim'i karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç geldi.

Min-Jae Kim, yaptığı açıklamada İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti. Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

PEREIRA ÇOK İSTİYORDU
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın, Steven Caulker'ın performansından memnun olmamasıyla yeni stoper arayışları başlamıştı. Sarı-lacivertliler bir süredir bu bölge için Min-Jae Kim ile görüşüyordu. Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen ve Pereira'nın da çok beğendiği 24 yaşındaki Güney Koreli futbolcuyla anlaşma sağlandı.



Kariyerinde sadece Güney Kore takımlarında forma giyen Kim, 2018-19'da 5 milyon 250 bin Euro'ya Çin ekibi Beijing Guoan'a gitmişti. Kulübüyle sözleşmesi aralık ayında bitecek oyuncu için herhangi bir bedel ödenmeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe, yeni transferi Min-Jae Kim'i İstanbul'a getirdi | Video

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-Jae Kim, İstanbul’da
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